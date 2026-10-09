Federación de Salud mental pide más recursos y fondos específicos en los presupuestos canarios de 2027

Acto institucional celebrado en el Parlamento de Canarias con motivo del Día de la Salud Mental - FEDERACIÓN DE SALUD MENTAL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Salud Mental Canarias ha celebrado este viernes en el Parlamento de Canarias el acto institucional con motivo del 'Día Mundial de la Salud Mental' bajo el lema 'Haz match con tu salud mental' y en el que ha solicitado más recursos y fondos específicos en los presupuestos canarios de 2027.

El encuentro ha reunido a representantes institucionales, entidades y personas con experiencia propia para abordar cómo las condiciones de vida, los derechos y las oportunidades influyen en la salud mental, con especial atención a las personas jóvenes.

En la apertura han intervenido Ana Oramas, vicepresidenta del Parlamento de Canarias, y Miguel Tomé Pueyo, vicepresidente de la Federación, con Celia Herrera, representante del Comité Pro Salud Mental Canarias, como presentadora y moderadora.

La vicepresidenta de la Cámara ha advertido de la falta de recursos para atender la salud mental: "En este momento esta sociedad no tiene los recursos".

Ha insistido en mejorar la continuidad de la atención, especialmente entre la juventud, y facilitar el acceso al empleo público de las personas con problemas de salud mental.

También ha pedido que la jornada sirva para "una reflexión y un compromiso de todos", invitando a los grupos parlamentarios a escuchar las demandas del movimiento asociativo.

Por su parte, Miguel Tomé ha abogado por reforzar la colaboración con las administraciones para impulsar la prevención y la promoción de la salud mental.

Ha reclamado que los presupuestos autonómicos de 2027 incorporen "una partida nominada y específica", destinada a estas actuaciones y a la detección precoz.

Asimismo, ha pedido mejorar la coordinación entre áreas y servicios para intervenir antes de que los problemas se agraven.

La Federación, integrada por siete entidades ubicadas en diferentes islas, ha insistido en la necesidad de reforzar los recursos y los profesionales especializados, así como de atender a las condiciones en las que las personas, especialmente las jóvenes, viven, trabajan y construyen su futuro.

La organización ha apelado al Gobierno y a todas las fuerzas políticas para alcanzar un acuerdo que dé continuidad a las políticas de salud mental y permita mantener equipos y apoyos estables.

DESIGUALDADES TERRITORIALES

La eliminación de las desigualdades territoriales ha sido una de las demandas del manifiesto 'Nuestra salud mental no puede esperar', leído por Inmaculada Góngora, representante del Comité Pro Salud Mental Canarias, que reclama una atención pública, gratuita, temprana, continuada y accesible en todo el archipiélago.

"Vivir en una isla u otra no debería determinar cuándo y cómo recibimos ayuda", recoge.

En el conversatorio "¿De qué depende nuestra salud mental? Juventud, derechos y oportunidades" han participado la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado Toledo; el viceconsejero de Educación, José Manuel Cabrera Delgado; la viceconsejera de Empleo, Isabel León Villalobos, y el director general de Salud Mental y Adicciones, Fernando Gómez-Pamo.

Candelaria Delgado ha señalado como prioridad el bienestar emocional de las personas jóvenes "que se enfrentan a un mundo en rápida transformación, a presiones sociales, digitales y económicas que no tienen precedentes, y la respuesta no debe ser parcial, sino transversal, que ponga en el centro la escucha, la igualdad de oportunidades y la normalización en la búsqueda de ayuda".

Para ello, ha destacado el papel del Plan Integral de Juventud de Canarias 2026-2030, que será clave para articular una respuesta comunitaria.

Asimismo, ha reconocido el papel histórico de las familias y del tercer sector en la puesta de la salud mental en la agenda pública.

El viceconsejero de Educación, José Manuel Cabrera, ha hablado de la necesidad de crear "centros protectores" que fomenten la convivencia saludable, la escucha activa y la prevención del malestar emocional del alumnado.

FORMACIÓN DEL PROFESORADO

Ha destacado el refuerzo de la formación del profesorado y de la figura del coordinador de bienestar y protección, así como el trabajo para incorporar profesionales de psicología educativa y mejorar la coordinación con Sanidad.

"La prevención en los centros educativos es fundamental", ha subrayado, insistiendo en la detección temprana.

La viceconsejera de Empleo, Isabel León, ha defendido que el empleo debe ofrecer a las personas jóvenes estabilidad, autonomía y oportunidades para construir su proyecto de vida.

"No basta con conseguir que un joven entre en el mercado laboral", ha señalado, reclamando itinerarios más flexibles y adaptados a quienes necesitan mayor acompañamiento.

También ha destacado la importancia de eliminar barreras, escuchar a la juventud y coordinar las políticas públicas con las entidades y las familias para favorecer la igualdad de oportunidades y la inclusión.

El director general de Salud Mental y Adicciones, Fernando Gómez-Pamo, ha defendido un modelo de atención comunitario, accesible y centrado en la persona, con mayor prevención y coordinación entre servicios.

"No basta con decir que la salud mental es importante, tenemos que demostrarlo", ha afirmado, vinculando ese compromiso con políticas públicas, recursos, profesionales y derechos.

También ha insistido en reducir las desigualdades territoriales y en incorporar la voz de las personas con experiencia propia al diseño y la evaluación de las políticas y los servicios.

La perspectiva juvenil ha estado presente con la lectura del manifiesto 'Haz match con tu salud mental', a cargo de Esperanza Vela Jiménez, representante de UNICEF Comité Canarias.

En su intervención, ha reivindicado "una sociedad que no se limite a decirnos que cuidemos de nuestra salud mental por nuestra cuenta, sino que cree condiciones para poder cuidarla".

La Federación también ha agradecido a UNICEF Comité Canarias su contribución a incorporar en este acto la voz de las personas jóvenes.