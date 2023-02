Feijóo propone un plan plurianual de hasta 1.000 millones para la recuperación de La Palma y una Ley de Volcanes

SANTA CRUZ DE LA PALMA, 17 (EUROPA PRESS) - El presidente del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núnez Feijóo, ha anunciado hoy viernes la presentación de una proposición no de ley (PNL) en el Congreso de los Diputados con el objetivo de aprobar un plan plurianual, dotado de hasta 1.000 millones de euros, para la reparación de la totalidad de las infraestructuras dañadas por el volcán de La Palma, y ha propuesto además la aprobación de una Ley de Volcanes.

Tras visitar una empaquetadora de plátanos en el municipio de Los Llanos de Aridane, Alberto Núñez Feijóo ha detallado en rueda de prensa que este plan plurianual contempla la reposición de las infraestructuras y de los suministros de agua y electricidad afectados por el volcán; ayudas directas e incentivos fiscales para las empresas y emprendedores locales, además de un plan renove para los hoteles que necesiten ampliar y mejorar sus infraestructuras.

Este plan plurianual, añadió Núñez Feijóo, también incluiría una campaña de promoción de La Palma a través de Turespaña para dar a conocer la Isla en todo el mundo y ayudar a incrementar los ingresos del sector turístico; ayudas para el fomento del consumo del plátano producido en La Palma y la apuesta por el binomio agricultura-turismo, así como ayudas para la renovación de equipos y regadíos.

El líder popular ha querido dejar claro que este plan plurianual tiene que tener encaje en cada uno de los Presupuestos Generales del Estado de la siguiente Legislatura y afirmó que tiene que ser un plan que llegue de forma efectiva y que colabore con los ayuntamientos y con el Cabildo de La Palma para que puedan ejecutar las obras que sean necesarias con fondos procedentes de la Administración del Estado.

LEY DE VOLCANES.

Por otro lado, el presidente del Partido Popular ha propuesto la aprobación de una Ley de Volcanes para que, si vuelve a producirse una erupción, se sepa qué hacer "sin acudir a Consejos de Ministros, a declaraciones de cada ministro, a la descoordinación de los mismos y a problemas legales"; una ley específica con la que "no haría falta improvisaciones y que cada Ministerio saque una orden de acuerdo con sus ocurrencias", apostilló el líder popular.

Alberto Núñez Feijóo explicó que esta norma conllevaría la expropiación inmediata de cualquier terreno que fuera necesario para la reposición de infraestructuras y viviendas; la financiación automática de los ayuntamientos afectados y del Cabildo con fondos del Estado; la reposición de los servicios energéticos e hidráulicos; que incremente y facilite las nóminas de todo el personal que hubiera que contratar durante la emergencia; y que atienda a las ayudas sociales que haya que disponer.

COMPROMISOS NO CUMPLIDOS.

Feijóo señaló que hoy ha podido comprobar cómo los compromisos asumidos por el Gobierno central con la isla de La Palma "no están cumplidos"; compromisos que, recordó, contaron con el apoyo del grupo parlamentario popular y que "lamentablemente no están ejecutados".

En este sentido, ha lamentado que el Cabildo esté teniendo que hacerse cargo de obras viarias e hidráulicas con fondos propios y "sin un euro del Gobierno de España". "Me parece difícil de explicar que el Gobierno central no haya puesto fondos, con cargo a su presupuesto, ante una desgracia absolutamente imprevista como la erupción del volcán y se deje todo esto a las administraciones locales. Esto no se lo merece la isla, ni el conjunto de ayuntamientos afectados", manifestó.

Con respecto a la emergencia habitacional, el presidente del PP criticó que todavía haya cien familias afectadas por la erupción sin vivienda. A este respecto, hizo hincapié en que el Gobierno de España "tiene dinero suficiente para que no hubiera ni una sola familia que no tuviera, al menos, una vivienda modular. Tenemos técnica, ejecución de casas modulares, capacidad de pago y eso es desidia, desinterés o falta de compromiso con la isla", lamentó Feijóo, para añadir que no se trata "de venir muchas veces, sino de que cuando vengas las cosas estén hechas; y no se trata de prometer de forma continua, sino de ejecutar los compromisos previos adoptados".

Por último, dijo sentirse orgulloso de los palmeros y palmeras, que "han dado lo mejor de sí, con una acreditación de su voluntad e inquebrantable fe en el futuro; que vivieron y siguen viviendo en esta isla a pesar de un volcán devastador que todavía, lamentablemente, podemos observar sus consecuencias (...) Esta es la realidad de las cosas. Lo demás son comentarios y noticias que nos dan en Madrid y que no concuerdan con exactitud con la realidad física del terreno y con las vivencias y los problemas concretos de la gente".