La Feria Tricontinental (Tenerife) rinde tributo a México y reunirá a más de 200 artesanos

El consejero de Empleo, Formación y Educación del Cabildo de Tenerife, Efraín Medina (c), en la presentación de la Feria Tricontinental de Artesanía - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife celebrará del 24 de octubre al 2 de noviembre la VIII Feria Tricontinental de Artesanía, un encuentro que reunirá en el Recinto Ferial de Tenerife a más de 200 artesanos procedentes de Canarias, Europa, África y América y que este año estará dedicada a México como país invitado.

La programación de esta octava edición se presentó este martes en el Salón Noble del Cabildo de Tenerife, en un acto que contó con la participación del consejero insular de Empleo, Educación y Juventud, Efraín Medina.

La feria contará con una amplia programación de actividades relacionadas con los oficios tradicionales, las técnicas artesanales, la moda, la música y las manifestaciones culturales de los territorios participantes y México tendrá un protagonismo especial en esta edición, que incluirá propuestas vinculadas a su tradición artesanal y musical.

Durante la presentación, Efraín Medina explicó que la Feria Tricontinental es "un espacio de encuentro entre artesanos de diferentes países y culturas, que permite conocer técnicas, materiales y formas de trabajar que forman parte de la identidad de cada territorio, así como adquirir productos únicos".

En esa línea señaló que "la artesanía representa un patrimonio cultural que se transmite entre generaciones y que también encuentra nuevas formas de expresión a través del diseño, la creatividad y la incorporación de nuevas técnicas".

Asimismo, Medina destacó la importancia de acercar estos conocimientos al público ya que "permite que las familias que visiten la feria no solo conozcan los trabajos de los artesanos, sino que también puedan participar en talleres y descubrir directamente los procesos de elaboración de diferentes piezas".

UNA PROGRAMACIÓN CON ACTIVIDADES DE TRES CONTINENTES

La VIII Feria Tricontinental de Artesanía combinará espacios expositivos y comerciales con demostraciones de oficios, clases magistrales, talleres participativos, encuentros entre profesionales, desfiles de moda artesana y actuaciones musicales.

Entre las actividades previstas figuran talleres de cuchillería, alfarería, cestería, elaboración de máscaras, trabajo con fibras y tintes naturales, molas, filigrana, origami, bordado, decoración de alebrijes y otras técnicas artesanales procedentes de distintos países.

Los talleres serán impartidos por maestros artesanos de México, Colombia, Perú, Costa Rica, Chile, Portugal, Turquía, España y Macedonia, entre otros además de artesanos de Tenerife, que compartirán conocimientos y experiencias.

Las actividades se desarrollarán a lo largo de los diez días de celebración, con propuestas dirigidas tanto a personas adultas como a familias.

LA MODA ARTESANA TAMBIÉN TENDRÁ SU ESPACIO

La feria incluirá dos desfiles relacionados con la creación artesanal y la indumentaria.

Así, el lunes, a las 18.00 horas, se celebrará el desfile 'La ciudad se viste: moda urbana en el siglo XVIII', una propuesta vinculada a la indumentaria histórica.

El martes, también a las 18.00 horas, se celebrará el desfile 'Piezas y complementos artesanales' dedicado a mostrar diferentes aplicaciones de la artesanía en el ámbito de la moda y los accesorios.

Estas actividades permitirán conocer distintas técnicas de confección, elaboración y diseño, así como la relación entre los oficios tradicionales y la creación contemporánea.

MÉXICO, PROTAGONISTA DE LA PROGRAMACIÓN CULTURAL

La inauguración de la feria se celebrará el sábado, a las 11.30 horas, con el espectáculo 'Viva México', dirigido artísticamente por Juan Carlos Armas y musicalmente por Mauro Fariña, quienes llevan trabajando casi un año para ofrecer una gala de apertura cuidada al más mínimo detalle.

Durante el resto de los días figuran Óscar Encinoso canta a México, Lourdes Pérez, Gustavo Cabrera, Nayra Martín, Mujeres cantan a México, el tributo homenaje a Juan Gabriel a cargo de Rafa Rodríguez, el grupo Cempasúchil para Don Gregorio y una noche de gaitas venezolanas con el grupo 'Gaita pa vos.

La programación concluirá el lunes 2 de noviembre con la actuación de La Parranda Chasnera.

TALLERES Y TRANSMISIÓN DE LOS OFICIOS TRADICIONALES

Uno de los contenidos de la feria será la celebración de talleres de microexperiencias artesanales y clases magistrales impartidas por profesionales especializados.

Las personas asistentes podrán conocer de primera mano procesos de creación y técnicas relacionadas con el trabajo de la madera, los textiles, las fibras vegetales, la cerámica y otros materiales.

Además, la gastronomía tendrá también un peso especial en la feria con sabores de diferentes países que la harán más atractiva.

La feria incluirá, además, actividades familiares y encuentros que permitirán compartir experiencias entre artesanos de diferentes procedencias.

A lo largo de los años, la Feria Tricontinental de Artesanía se ha consolidado como puente intercultural entre los pueblos de Iberoamérica, de África y la Europa meridional y como vehículo para la promoción y difusión de las manifestaciones artesanales que se dan a un lado y otro del Atlántico.

La importante asistencia de artesanos de diversas procedencias, la gran variedad de productos y técnicas expuestas y la buena aceptación del público la han colocado como uno de los eventos más importantes y populares en el calendario de ferias que se realizan en el ámbito regional y significa la mayor concentración para la comercialización de artesanías foráneas de cuantas se celebran en España, resalta el Cabildo en una nota.