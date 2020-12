El Festival de Cine Fantástico de Canarias inicia este jueves una nueva edición

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cine Fantástico de Canarias Isla Calavera celebra desde este jueves y hasta el domingo una nueva edición donde el público podrá disfrutar de once largometrajes de estreno, tres clásicos y una veintena de cortometrajes, entre otras producciones.

Todas las proyecciones tendrán lugar en dos salas de Multicines Tenerife (Centro Comercial Alcampo La Laguna), sede del Festival. Dentro del programa del Festival destaca la visita de Juanma Bajo Ulloa para presentar su nueva película, 'Baby'.

En palabras de Daniel Fumero, codirector del Festival Isla Calavera, "en estos días tan extraños en los que la cultura es un bien tan preciado, aunque en ocasiones maltratado, agradecemos enormemente la implicación de las instituciones que han hecho posible el Festival. Que estas entidades patrocinen un evento que cada año tiene una mayor repercusión internacional, poniendo a Canarias en el punto de mira de gran parte de la industria cinematográfica, certifica que se está apostando por la cultura cinematográfica como futuro motor económico".

La concejala de Cultura de La Laguna, Yaiza López, ha felicitado "el gran trabajo que ha hecho el equipo del Festival Isla Calavera por el esfuerzo, la pasión y las ganas que le han puesto a las cuatro ediciones, especialmente este año, en el que ha sido difícil la readaptación de las medidas para que se pueda realizar".

Ramón González Trujillo, codirector del Festival, ha indicado que, después del aplazamiento debido a la situación sanitaria, han acortado el número de días de celebración en las salas de cine pero no sólo han mantenido la práctica totalidad de la programación a concurso, sino que han añadido dos títulos muy esperados.

"Sin duda tenemos una de las selecciones de cortos y largos más atractivas de los últimos años. Además, 'Baby', de Juanma Bajo Ulloa, llegará por vez primera a Canarias y será el propio director el encargado de presentar su nueva película en Isla Calavera", añadió.

"Por otro lado, se han reforzado las medidas de seguridad en el cine, no sólo incidiendo en las que ya existen, sino añadiendo un sistema de desinfección del aire con luz ultravioleta que también reduce la propagación por contacto".

El programa dará comienzo con una sesión gratuita dedicada a la película 'No matarás... al vecino', una comedia negra dirigida por Joe Dante en 1989 y protagonizada por Tom Hanks, Carrie Fisher, Bruce Dern y Corey Feldman. Reel One Entertainment apadrina esta proyección como avance del lanzamiento de este título en Blu-Ray en el mercado español.

Una de las claves de la programación es la proyección, fuera de competición, de 'Baby', la nueva película de Juanma Bajo Ulloa. Se trata de una original apuesta, sin diálogos y protagonizada íntegramente por mujeres, en la que las imágenes y el sonido se ponen totalmente al servicio de la historia. El director de 'Airbag' y 'Alas de mariposa' visitará Tenerife para presentar su trabajo.

En el marco de la Sección Oficial de Largometrajes a concurso se presentarán otras producciones españolas, como la antología de terror 'Vampus Horror Tales' y lo nuevo de Kike Maíllo, 'Cosmética del enemigo' ('A perfect enemy'); junto al filme uruguayo 'Al morir la matinée', una propuesta basada en el metacine del director Maximiliano Contenti.

'The Reckoning', lo nuevo del realizador británico Neil Marshall, y la coreana 'Península', segunda entrega de la exitosa película de zombis 'Train to Busan', se encuentran también entre los títulos más deseados.

Completan la sección oficial: 'Skin Walker', debut en la dirección de largometrajes de Christian Neuman, con Udo Kier; 'Unearth', dirigida por John C. Lyons y Dorota Swies, con Adrienne Barbeau; 'The Owners', de Julius Berg, con Maisie Williams encabezando el reparto; 'Come true', un thriller de ciencia ficción escrito y dirigido por Anthony Scott Burns; y el slasher dirigido por John Hyams 'Alone'.

La selección de cortometrajes, que abarca 17 trabajos a concurso, busca dar visibilidad y reflejar la importancia de este formato a través de una muestra compuesta en su mayoría por producciones nacionales, entre las que se encuentran seis títulos de realizadores canarios, o producidos en Canarias.

HOMENAJE A LA SAGA 'VIERNES 13'

El Festival Isla Calavera rinde homenaje este año al clásico de culto 'Viernes 13', cuando se cumplen 40 años del título de Sean S. Cunningham que ayudó a definir el subgénero slasher. La proyección de la tercera parte de la franquicia, la primera en la que apareció el personaje icónico de Jason Vorhees tal y como ha pasado al imaginario popular, se ofrecerá en tres dimensiones, tal y como fue concebida en el año 1982.

Además, en su cuarta edición el Festival recupera un título esencial del fantaterror español, 'El huerto del francés' (1978), escrito, dirigido y protagonizado por Jacinto Molina 'Paul Naschy'. Multicines Tenerife acogerá la proyección de una versión recientemente restaurada de la película que narra una serie de crímenes que tuvieron lugar en Sevilla entre los años 1898 y 1904. El filme cuenta también en el reparto con María José Cantudo y Agata Lys.

A esta propuesta se suma el estreno del cortometraje documental 'La dama del fantaterror', sobre la actriz Helga Liné, protagonista de filmes emblemáticos del género como 'Pánico en el Transiberiano', de Eugenio Martín, o 'El Espanto surge de la tumba', de Carlos Aured. Realizado por Diego López, reconocido en 2018 con el Premio Isla Calavera a la Difusión del Fantástico, aborda la importancia de la actriz alemana en el género de corte fantástico y de terror desarrollado en España durante las décadas de los 60 y 70 del siglo XX.

En el apartado documental, también podrá verse 'Deodato Holocaust', que desglosa las bambalinas y entresijos de unos de los filmes de terror más polémicos de la historia, 'Holocausto caníbal', y su controvertido director, el italiano Ruggero Deodato.

TRIBUTO A STAN WINSTON

Asimismo, se proyectará una selección de making of de algunas de las creaciones más memorables de la factoría del célebre Stan Winston, responsable de criaturas del imaginario colectivo como los dinosaurios físicos de 'Parque Jurásico', los alienígenas de 'Predator' o los androides de 'Terminator'.

En el marco del acuerdo alcanzado con la academia Stan Winston School of Character Arts en la apuesta del Festival Isla Calavera por la didáctica del fantástico, el programa de actividades paralelas incluirá una exposición dedicada al artista, creador y supervisor de efectos visuales que da nombre a la escuela.

El aforo limitado en las salas de Multicines Tenerife, la asignación de butacas numeradas y la desinfección profesional, que incluye la instalación de un nuevo sistema de luz ultravioleta, velarán por la seguridad del público al que se le pide compromiso y responsabilidad en las medidas individuales, mediante el uso obligatorio de mascarilla y el mantenimiento de distancia social, para lograr disfrutar de un evento seguro.

La programación completa está disponible en la página web del Festival (www.festivalislacalavera.com) y en sus redes sociales.