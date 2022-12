El festival European Outdoor Film Tour llegará a Canarias con la proyección de ocho cortos sobre viaje y deporte

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El mayor festival de montaña de Europa, el European Outdoor Film Tour (EOFT) 2022, llegará a Canarias como la primera parada en su gira por España con la proyección de ocho cortos documentales que acercan aventuras reales, historias inspiradoras y viajes al esperactor.

En concreto, la cita tendrá lugar este viernes, 9 de diciembre, en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria, según informa la organización.

De esta manera, el confinamiento por la crisis sanitaria mundial de la Covid-19 ha sido inspiración de dos de las piezas seleccionadas por este festival internacional, que incluye trabajos de Inglaterra, Francia, Zambia, Noruega y Estados Unidos.

En 'Bridge boys', el European Outdoor Film Tour narra la experiencia de los británicos Tom Randall y Pete Whittaker, que en medio de la pandemia lanzaron uno de los proyectos más extraños de su carrera.

Mientras, en la producción francesa 'Flow', las estaciones de esquí abandonadas e instalaciones cerradas por el coronavirus abren una oportunidad para el freerider Sam Favret, que redescubre las montañas con una luz inusual en el invierno del 2020.

Por su parte, 'Helix', una propuesta norteamericana, acercará a los amantes de los deportes outdoor el día a día del piloto de velocidad Carl Weiseth y el piloto de drones Ian Rinefort, que llevarán al límite a los espectadores con altísimas dosis de adrenalina.

De igual modo, en el trabajo francés 'Wild waters' la kayakista extrema Nouria Newman se adentra en solitario en los valles de Ladakh (India) para una lucha cuerpo a cuerpo en sus enormes ríos, donde solo sus extraordinarias habilidades serán su seguro de vida.

Sobre ruedas y a pedales, 'Gift of the bike' acerca la historia de Gift Puteho, que tras recibir como regalo la bicicleta de su padre no pudo parar hasta hacer de ella su aliada de vida.

De igual modo, en otro corto, la discapacidad de Sonya Wilson, escaladora sorda, no servirá de freno a su carrera y su pasión por el deporte. En 'Elevated', además de mostrar que la vida cotidiana en el mundo de los oyentes a menudo no es fácil para ella, que sufre de problemas de confianza por su discapacidad, Wilson tratará de dar una lección de vida en la naturaleza, donde las limitaciones sociales desaparecen.

En 'Skisick' los dos freeriders Nikolai Schirmer y Celeste Pomerantz se encuentran en el archipiélago noruego temperaturas demasiado cálidas para la temporada.

Por último, la producción norteamericana 'The mirage' cuenta el largo viaje del ultrarunner Timothy Olson, que se adentra en el desafío de correr el Pacific Crest Trail (PCT) y establecer un nuevo récord de tiempo. Son 4.265 kilómetros de ruta, que la mayoría de los excursionistas tardan de cinco a seis meses.