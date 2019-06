Franquis (PSOE) dice que ASG comparte la "agenda social" y que se empieza a "construir el Gobierno del cambio"

Publicado 07/06/2019 15:13:58 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado electo Sebastián Franquis se ha mostrado este viernes muy satisfecho de la reunión mantenida con los representantes de Agrupación Socialista Gomera (ASG) porque comparten la "agenda social" del PSOE y coinciden con el análisis de las necesidades del archipiélago.

En declaraciones a los periodistas tras una larga reunión de más de dos horas con la comisión negociadora de ASG, ha señalado que este viernes se empieza a "construir el gobierno de cambio" pues ambos partidos tienen la "misma forma" de entender Canarias.

Franquis ha insistido en que son "muy optimistas" y que se va a elaborar un documento de trabajo conjunto con Podemos y NC, cuyo hilo central será el de un Gobierno que "piense en la gente" y lo "priorice" en los presupuestos, y "exigente pero leal" en la relación con el Gobierno central.

Ha dicho que tiene "plena confianza" en la relación abierta con ASG, que además tiene muchas propuestas regionales, algo que les ha "sorprendido", más allá de las propias de La Gomera, al tiempo que espera cerrar las negociaciones con todos los grupos "cuanto antes".

Franquis ha garantizado que el PSOE respetará la ley de islas verdes aprobada en la pasada Legislatura y sobre el sistema electoral, ha dicho que se abrirá un proceso de diálogo entre todas las fuerzas políticas para diseñar una nueva ley.

Con todo, ha insistido en que no tiene dudas de que ASG se encuentra más próxima al PSOE que a CC, a quien he pedido que debe "respetar al ganador" y no crear "confusiones" con las negociaciones ni trasladar a los ciudadanos "una realidad que no existe".