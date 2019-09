Garachico (Tenerife) reúne a medio centenar de vulcanólogos en un congreso internacional

Publicado 25/09/2019 17:36:54 CET

La Villa y Puerto de Garachico (Tenerife) acogerá del 27 de septiembre al 3 de octubre el congreso internacional de sismología y acústica volcánica, la reunión anual de la comisión IASPEI/IAVCEI (International Association of Seismology and Physics of the Earth's Interior / International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth's Interior) y que contará con medio centenar de vulcanólogos de diez países, la mitad de ellos españoles.

Además, se celebrará la vigésimooctava reunión del grupo de trabajo de la ESC (European Seismological Commission), dedicada tanto a la sismología y acústica de volcanes, como al estudio interdisciplinar de volcanes en todo el mundo.

En esta ocasión, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) participa y contribuye a la organización del congreso.

La edición de este año, en el antiguo convento de San Francisco, se centrará en la detección automática, identificación y clasificación de señales volcánicas.

Además, se abordará una iniciativa para buscar nuevas maneras de procesar automáticamente señales de monitoreo con conceptos de aprendizaje automático.

Los científicos conocerán las peculiaridades volcánicas de Canarias y de Tenerife en particular y se realizarán dos salidas geológicas en las que conocerán las Cañadas, el Teide y Pico Viejo, además de las recientes erupciones en la dorsal noroeste.

Para el público en general, el doctor Stavros Meletlidis, vulcanólogo del IGN en Tenerife, impartirá este martes a las 17.30 horas una charla sobre vulcanismo de la isla en el antiguo convento de San Francisco.

También será libre el acceso a la sesión de pósters del congreso que se celebrará simultáneamente a la conferencia.

Para el alcalde de Garachico, Heriberto González, es "todo un honor" que este congreso internacional se celebre en el municipio.

"Nuestra historia cambió debido a una erupción volcánica. Por lo tanto, creo que Garachico es un lugar idóneo para concentrar a especialistas y científicos de todo el mundo en torno a este tema", asegura el primer edil, que espera que el congreso sea "fructífero" y la villa "siga siendo un referente en el mundo de la vulcanología".