García Egea pide a Sánchez dar a Canarias la ayuda que necesita por las crisis migratorias y turísticas

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha pedido al presidente, Pedro Sánchez, que "dé la cara" en Canarias por la crisis migratorias y turísticas que está sufriendo el archipiélago con mayor virulencia para ofrecer a las islas la ayuda que necesitan.

Durante la clausura del X Congreso Insular Extraordinario del PP de Gran Canaria, el popular agregó que los isleños observan con "estupor" cómo los contagios se "disparan", la economía se "hunde" y Sánchez "desaparece".

"La igualdad no es tratar a todos igual, sino dar a cada uno lo que merece y necesita. Hoy Canarias necesita ayuda del Gobierno y de los ministros y no la tiene. Esta crisis sanitaria, económica y social amenaza con avanzar ante la pasividad del Gobierno", aseveró.

Para García Egea, Sánchez sólo ha ido a Canarias a disfrutar de sus playas. "Me parece bien --matizó-- pero también debe ir a Canarias a dar la cara, a ayudar a la gente que lo está pasando mal y a solucionar el grave problema migratorio, turístico, económico y social que se cierne sobre las islas".

Así, comentó que ante un presidente que "ni está ni se le espera", el PP se ofrece como alternativa, ya que si la situación es difícil en toda España, "especialmente grave" lo es en el archipiélago.

"Hay que tener en cuenta el hecho insular. Hay que dar a cada uno lo que necesita. Esta es la verdadera igualdad y por eso apostamos por acercar las islas para que todos los canarios vean a España y a todos los españoles, vivan donde vivan, como personas que están para ayudar y al PP como un partido que es capaz de solucionar sus problemas desde el Gobierno de España", señaló.

El popular hizo especial hincapié en que si el Gobierno no rescata el turismo, Canarias será un "desierto económico", algo que, dijo, "no vamos a permitir". "La nueva normalidad en Canarias son hoteles cerrados, colas del paro e inmigración descontrolada, y eso no lo vamos a permitir", concluyó.