El Gobierno avanza a Canarias el resultado de la nueva propuesta de planificación eléctrica tras las alegaciones - MITECO

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, se ha reunido este viernes en la Secretaría de Estado de Energía con Mariano Hernández Zapata, consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, para analizar las modificaciones experimentadas por la Propuesta de planificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), tras analizar las 2.566 alegaciones recibidas en la fase de audiencia.

La reunión con el Gobierno canario forma parte de una ronda de contactos con las comunidades autónomas, que se está produciendo de acuerdo con el orden protocolario, para exponerles los cambios introducidos en la nueva Propuesta, en el marco de su tramitación, según ha informado el departamento estatal en un anota.

En el caso de Canarias, la nueva propuesta contempla la construcción de 26 nuevos parques de subestaciones y actuaciones en la mayoría de los existentes, así como la construcción de 452 Km de líneas, a los que se añade la repotenciación de otros 26 Km de tendidos para incrementar su capacidad y reforzar la seguridad de suministro.

El volumen de posiciones en la red de la comunidad, notablemente superior a la media peninsular, se habría reforzado tras el período de audiencia, con cuatro nuevos parques de subestaciones y 26 posiciones, sobre todo destinadas a reforzar las redes de distribución.

A las actuaciones previstas sobre la red de transporte se añade que la normativa aprobada por el Gobierno este verano establece que las redes de distribución deben incluir refuerzos específicos en aquellos territorios insulares que superen la media nacional de interrupciones, aunque cumpla la normativa.

PROYECTOS PREFERENTES

Asimismo, reciben la consideración de proyectos preferentes, y tendrán prioridad, la instalación de reactancias y compensadores síncronos para incrementar la estabilidad del sistema, y actuaciones clave, como el mallado de La Palma, un nuevo eje norte-sur en Tenerife, el anillo Oeste de esta misma isla, así como el eje Tías-Playa Blanca, en Lanzarote, y el refuerzo del eje norte sur en Gran Canaria.

En conjunto, el MITECO plantea que las redes atiendan una demanda adicional de 0,4 GW, destacando la destinada a la electrificación de los puertos y la vivienda. En el caso de la generación, el dimensionamiento de los sistemas insulares permitirá la incorporación de unos 2,2 GW de producción renovable.

La propuesta incluye actuaciones para el futuro enlace entre Gran Canaria y Fuerteventura, que así podrá iniciar los trabajos técnicos y la tramitación administrativa. También se preparan las infraestructuras para la incorporación de la central hidroeléctrica reversible de Güímar, en Tenerife.