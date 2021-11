El Gobierno de Canarias se compromete a seguir trabajando para que cese la violencia de género

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, leyó este jueves la declaración institucional del Gobierno con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en la que se reconoce la violencia de género como un "problema estructural" y en la que se compromete a seguir trabajando "para que la violencia cese".

En la declaración se expresa la "condena frente a las distintas violencias de género (psicológica, física, sexual, económica y vicaria)" y el compromiso de "seguir dotando de todos los medios humanos y económicos que sean precisos para combatirla, atendiendo a la prevención, la sensibilización, y la asistencia a las mujeres y menores que la padecen, que sobreviven a ella cada día".

El presidente leyó las principales cifras sobre violencia de género en las Islas y aseguró que se trata de "un mal social que, además, ante cualquier tragedia se multiplica, amplifica y empeora, como pudimos comprobar durante el período de aislamiento por la crisis sociosanitaria de la COVID-19 en el año 2020, y como tristemente lo volvemos a cerciorar observando lo ocurrido recientemente en la isla de La Palma".

La consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, destacó durante su intervención el hecho de que "en el último año se han reducido los asesinatos por violencia machista, pero aún es insuficiente. Nos queda mucho por hacer".

Y recordó que este año, con lo ocurrido en Tenerife, con el asesinato de Anna y Olivia, "toda España ha conocido lo que significa violencia vicaria: la que busca dañar a la madre a través de los menores". "Ese hecho no fue un hecho aislado y ocurre más veces de las que sabemos, más de los que nos llegan", constató.

La directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), Kika Fumero, inició su intervención diciendo que en el 25N "no hay nada que celebrar, sí que conmemorar" e insistió en recordar que "el amor no mata, el cariño no mata". También que "los buenos padres no maltratan a las madres, que los buenos padres no asesinan a sus hijas ni a sus hijos, ni tampoco les condenan a vivir en hogares llenos de violencia y miedo".

Durante el acto, intervino la artista Ida Susal que interpretó los temas 'Bellas' y 'Puede ser' y un grupo de menores pintaron un mural junto a la artista Belén Déniz Martín BelDenMar.

Durante los dos primeros meses de erupción del volcán en la isla de La Palma, la violencia de género ha aumentado de acuerdo a los datos emitidos por el Servicio de atención a mujeres víctimas de violencia de género del 112 se recibieron 119 alertas, un 57% más que en el mismo periodo del año anterior.

En el desglose de llamadas, 43 fueron de emergencia, lo que supuso un 23% más que el año anterior; 50 fueron de urgencia, 72% más y 26 de información, 117% más. Las llamadas de emergencia son las que entrañan un peligro inminente para las víctimas.