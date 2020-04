El Gobierno de Canarias recibe más de 3.500 llamadas en el primer día para tramitar el 'ingreso de emergencia'

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias ha recibido este lunes, primer día en que se abría el plazo para solicitar el 'ingreso canario de emergencia', un total de 3.507 llamadas en el 012 de las que se llegaron a tramitar 1.684, según datos de la Consejería de Derechos Sociales consultados por Europa Press.

Esta renta, que será un pago único de entre 367 y 478 euros por familia y servirá 'de puente' hasta que el Gobierno central apruebe la renta mínima vital prevé alcanzar a casi 40.000 familias de las islas, tiene un coste aproximado de 16 millones de euros.

Va dirigida solo a núcleos familiares donde no se percibe ningún tipo de prestación, pensión o subsidio por desempleo y, por tanto, no puede servir de complemento ni a la Prestación Canaria de Inserción (PCI) ni de las pensiones no contributivas.