El Gobierno canario defiende el debate de la ecotasa al turismo pero cree que "no" es el momento de implantarlo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, ha indicado este martes en una comparecencia parlamentaria que el debate sobre la ecotasa al turismo se debe de dar en el archipiélago, si bien ha considerado que "no" es el momento de implantarlo.

Así lo ha expuesto Castilla tras ser cuestionada por el diputado del Grupo Nacionalista Canario José Miguel Barragán sobre el anuncio de volver a retomar la creación de una tasa verde para el sector turístico. En este sentido, la consejera regional de Turismo ha abogado por llevar a cabo un "debate sosegado" al respecto, ya que se trata de una cuestión que recoge el pacto del Gobierno de Canarias.

"Seguimos defendiendo que es un debate que sí que es cierto que Canarias debe tener y otra cosa es si es el momento", apuntilló para proseguir que "no" cree que este sea el "momento clave" para implementar esta tasa, al tiempo que ha agregado que "no" lo ha sido desde que llegaron al Ejecutivo autonómico porque han tenido que afrontar situaciones sobrevenidas.

A ello también ha sumado la "nueva oleada de incertidumbres" que se espera, ya que ha matizado que si bien este verano ha presentado "números positivos", será en la vuelta de las vacaciones donde estará "el punto de inflexión" en cuanto a los "ajustes" de gastos que se puedan plantear los ciudadanos europeos por, entre otras cuestiones los precios energéticos que "parecen no tocar techo".

Entre los argumentos que Castilla sustenta para defender que este no es el momento de implantarlo se encuentra además de la subida del precio de la energía, la de tipos hipotecarios o la inflación "desbocada", por lo que "no es descabellado pensar que aquellas personas que al disponer un menor presupuesto, decidan gastar menos en destino", de tal forma que entiende que "tampoco este es el momento" porque se quiere aumentar el gasto en destino.

Aún así ha considerado que Canarias "no" va a tener una "mala" temporada de invierno pero las cosas "no van a ser tan fáciles" porque en los próximos meses habrá que "pelear con uñas y dientes" la demanda, de ahí que ha afirmado que a Canarias "no" le interesa un debate que va a llegar a los turistas.

Por otro lado, Castilla ha asegurado que "no" entiende el empeño de que Canarias se mire continuamente en el "espejo" de otras zonas como Cataluña y Baleares porque "no" es igual. "Nos matamos por defender las diferencias territoriales de Canarias pero cuando estamos aquí ponemos a todo lo demás como si fuera igual que nosotros", apuntilló para agregar que hay que centrarse en las consecuencias.

En relación con ello, la consejera canaria de Turismo ha querido rebatir que Canarias no es igual a Baleares dando algunos datos como que territorialmente Baleares es más pequeña que Canarias al tener 5.040 kilómetros cuadrados frente a los 7.492 del archipiélago canario.

A lo que añadió que Baleares tiene más plazas turísticas, 467.000, mientras que Canarias alcanza 429.292, así como que la primera concentra mayoritariamente a los turistas en seis meses, mientras que la segunda a lo largo de todo el año, entre otras cifras.

Para Castilla será del turismo de donde "saldrá la solución" de los problemas, ya que se trata de un sector que recauda el 35 por ciento de los impuestos en el archipiélago, al tiempo que ha defendido que tendría que tener "más recursos públicos".

Por su parte, José Miguel Barragán ha indicado que ha solicitado esta comparecencia también porque Sí Podemos Canarias ha propuesto al Ejecutivo regional --con quien gobierna-- un texto legislativo para estudiarlo y al "no" responder el Gobierno entiende que "no tiene estudio".

EL GRUPO MIXTO Y PP EN CONTRA

El Grupo Mixto y el PP, en boca de Ricardo Fernández de la Puente y Carlos Ester, respectivamente, se han mostrado en contra de la tasa turística en Canarias.

Fernández de la Puente le ha reprochado a Sí Podemos que el sector turístico en el archipiélago recauda 2.600 millones de impuestos y la formación morada quiere "sacar aún más dinero" del turismo, ya que además entiende que se trata de un impuesto "para recaudar más" y después decidir a qué dedicarlo.

El diputado del PP, por su parte, considera que con esta tasa se vuelve "a condenar a los empresarios" para agregar que "nunca es buen momento" para subir impuestos, al tiempo que ha reprochado al Gobierno regional que lo que quieren es "seguir exprimiendo a las personas que vienen y a las que viven aquí".

Asimismo el diputado de la Agrupación Socialista Gomera (ASG) Ramón Ramos Chinea ha entendido que este "es el momento para implantar la ecotasa" ante la situación inflacionista actual, ya que considera que se pone "en riesgo tantos puestos de trabajo", algo que ha afirmado se debe evitar.

Además ha agregado que cuando un turista llega a Canarias, "paga unos impuestos, paga el IGIC, que un 58 por ciento va a las entidades locales", por lo que ha apuntando que con ello ya "están aportando a la conservación" del archipiélago.

Sin embargo, ha matizado que otro debate es el que las empresas que tengan actividad turística en Canarias, tributen en las islas.

"NUNCA ES EL MOMENTO"

Por su parte, el diputado de Sí Podemos Canarias Francisco Déniz ha señalado que "si fuera por alguno nunca es el momento" para invitar a poner el "foco" en el sector turístico en la sostenibilidad y no en atraer a más personas. Asimismo ha cuestionado lo beneficios que tiene la empresa turística de los recursos de las islas para preguntarse por qué los ciudadanos tienen que pagar los "estropicios que genera el turismo".

En este sentido, el diputado del Grupo de Nueva Canarias (NC) Luis Campos ha coincidido con Déniz en que por "algunos e momento es nunca porque no creen" en la tasa, algo que ha defendido que desde NC se continuará apostando por ello pero ha admitido que ante los "nubarrones que se vaticinan", entiende que no es el momento de implantarla.

Finalmente, desde el Grupo Socialista Rosa Bella Cabrera ha lamentado que el PP insista en "mal interpretar" las palabras del presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, para apuntar que el PSOE abogó en Lanzarote por poner la ecotasa pero las sucedidas crisis que se han dado desde 2019 han llevado a "no" afrontar un debate, que "llegará el momento" en el que se tenga que hacer.

LA PRIMERA PROPUESTA DE TASA TURÍSTICA

La comparecencia también ha servido para disputarse entre el Grupo Nacionalista Canario y el Socialista quién fue el primero en proponer en la isla de Lanzarote la implantación de una tasa turística, que ha llevado a la diputada y presidenta del Cabildo de Lanzarote, Dolores Corujo, a solicitar la palabra al término de la comparecencia para asegurar que en el año 2000 comenzó este debate, que fue liderado por el fallecido Enrique Pérez Parrilla.

Si bien, José Miguel Barragán le ha solicitado que lo compruebe "sosegadamente" y lo lleve al Parlamento porque una "cosa es toda la política de los costes de carga" y otra una iniciativa de propuesta para admitir que ellos "no" lideran "nada".