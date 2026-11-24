Archivo - El consejero canario de Obras Públicas, Pablo Rodríguez - CONSEJERÍA CANARIA DE OBRAS PÚBLICAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), ha sacado a licitación las obras de rehabilitación energética del grupo de 50 viviendas de promoción pública de Fabelo, en el municipio de Puerto del Rosario (Fuerteventura), con un presupuesto de 1.449.153 euros.

Estas obras corresponden al lote 1 de un expediente que contempla también intervenciones en otros dos grupos de viviendas públicas de la isla, como es La Oliva II y el Valle de Santa Inés, y que suma un presupuesto total de 2.544.945,43 euros, según ha informado la Consejería regional de Vivienda en nota de prensa.

Asimismo estas obras cuentan con financiación europea Next Generation EU, en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Ahora las empresas interesadas en participar en el procedimiento podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 30 de noviembre de 2026, a las 15.00 horas (horario peninsular), a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.