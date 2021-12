El Gobierno canario logra sacar adelante sus terceros presupuestos

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este martes los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2022 con el apoyo del cuatripartito (PSOE, NC, Sí Podemos y ASG); unos presupuestos "prudentes y realistas" para consolidar un "crecimiento solidario" entre ciudadanos y territorios.

En total, los presupuestos suman 9.098,3 millones, un 7,3% más que este ejercicio (624,2 millones más) con el 75% del gasto no financiero destinado a políticas sociales y servicios públicos.

Los cuatro partidos que conforman el llamado 'Pacto de las flores' han resaltado que los presupuestos son prudentes y necesarios para la recuperación económica de las Islas por la crisis del coronavirus y para la reconstrucción de La Palma, mientras que las formaciones en la oposición --CC, PP y Cs-- los han tachado de irreales.

Al concluir las votaciones, el vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, agradeció el trabajo realizado por la Cámara y por el Gobierno. Indicó que estamos en un momento "difícil", especialmente en La Palma, y pidió a la ciudadanía que "se cuide" porque la pandemia "está en su peor momento de expansión".

UN "GIGANTE CON PIES DE BARRO"

La portavoz del Grupo Mixto, Vidina Espino, afirmó que estos presupuestos no son más que un "gigante con pies de barro" porque prevén unos ingresos que no van en línea con las previsiones de crecimiento de la economía para el próximo año.

Vidina Espino también lamentó que no se hayan tenido en cuenta ninguna de las enmiendas que el Grupo Mixto ha presentado a las cuentas con el objetivo de arrancar ciertos compromisos del Ejecutivo canario, el primero con la isla de La Palma.

Criticó que los grupos que apoyan al Gobierno no acepten las enmiendas en función de si son buenas o no para los canarios, sino en función de quién las haga, de aquellos que no ejercen la labor de oposición o que critican al Gobierno "en bajito".

El portavoz del PP, Fernando Enseñat, recordó que su partido presentó una enmienda a la totalidad a las cuentas porque son "inútiles" para salir de la crisis económica e "irreales e irresponsables" en las previsiones de ingresos y de crecimiento.

"[Los presupuestos] son la demostración del fracaso del Gobierno y de sus políticas sociales y económicas. Canarias está siempre entre los peores de España y son incapaces de resolver ni uno solo de los problemas reales de los isleños", aseveró.

El diputado popular denunció en este punto la "soberbia" y "autocomplacencia" del Ejecutivo regional, sobre el que dijo "no escucha y no se deja ayudar".

"Los presupuestos de 2022 aspiran a ser la continuidad del 2021... pues en 2021, con el mayor presupuesto de la historia, ustedes han sido incapaces de resolver ni uno sólo de los problemas reales ni de mejorar ninguno de los indicadores. La pandemia no puede ser la trinchera donde se esconda la incompetencia del Gobierno", incidió.

Expuso que frente a estos presupuestos, el PP presentó un "plan b" con 321 enmiendas con propuestas "proactivas" y "eficaces", de apoyo a las familias, a los trabajadores, y a los sectores productivos, con una bajada de los impuestos y con medidas para crear empleo, por lo que lamentó que sólo se hayan aprobado doce.

Por el Grupo Nacionalista Canario, la diputada Rosa Dávila reprobó la ausencia del presidente, Ángel Víctor Torres, en el debate y tildó los presupuestos de "continuistas" porque no presentan "ninguna innovación sustancial" y porque demuestran que el Gobierno del Pacto de las Flores sigue cometiendo "los mismos errores de contabilidad creativa".

Según Rosa Dávila, son también unas cuentas que "pueden alimentar una propaganda bien engrasada" pero "no solucionan" los problemas de la ciudadanía y no colocan al Archipiélago en la senda de la recuperación; asegurando, además, que son unos presupuestos que serán "derrotados" por la realidad y que cometen "los mismos errores e improvisaciones" que los dos anteriores.

ELABORADOS "CONCIENZUDAMENTE"

La diputada Melodie Mendoza (ASG) hizo hincapié en que estos presupuestos se han elaborado "concienzudamente", teniendo en cuenta la "difícil" situación por la que atraviesa la Comunidad Autónoma, especialmente la isla de La Palma, y apostando por la sanidad, la educación y la sanidad, a las que se destinan tres de cada cuatro euros.

Melodie Mendoza incidió en que estamos ante "las mejores cuentas que Canarias podría tener para el próximo año" y que "recogen la mayoría de las demandas y necesidades de las ocho islas". En definitiva, dijo que son unos presupuestos "necesarios" para consolidar la recuperación social y económica del Archipiélago, además de "progresistas y realistas".

El portavoz de Sí Podemos, Manuel Marrero, destacó que se trata de unos presupuestos "expansivos" pero "prudentes" y "necesarios" para la reconstrucción de La Palma tras el volcán y la recuperación de Canarias tras la crisis del coronavirus.

"Un año más --dijo--, el gobierno de coalición va a ser capaz de sacar adelante unos nuevos presupuestos, los terceros de la legislatura, y se consolidan así los acuerdos políticos que nos llevaron a conformar este gobierno para ser útiles y dar respuestas a los problemas de la sociedad".

Así, entendió que entre los principales ejes están la lucha contra la pobreza y el paro, salvar vidas ante la pandemia, proteger a los más vulnerables, fomentar las políticas sociales y apostar por los servicios públicos.

"Son unos presupuestos prudentes, realistas, seguros y comprometidos con nuestra sociedad. Son unos buenos presupuestos porque en tiempos de incertidumbre no hay mayor certeza que un gobierno que apueste por las políticas sociales", aseveró.

NC: UNOS PRESUPUESTOS "CONTEXTUALIZADOS" A LA DOBLE CRISIS ACTUAL

Desde NC, la diputada de Nueva Canarias (NC), Esther González, ha explicado que son unos presupuestos "adaptados" y "contextualizados" a los momentos que se viven en la actualidad con la crisis del coronavirus y del volcán de La Palma.

Asimismo, recalcó que las cuentas tienen un marcado carácter progresista, social, realista, expansivo y prudente, algo, reiteró, "es fundamental situaciones de doble crisis".

Con todo, González apuntó que en un momento como el actual lo público adquiere incluso una mayor importancia para que las administraciones puedan hacer frente a las demandas de la sociedad, ya que evita el endeudamiento para los próximos años y tiene una "clara vocación de impulso del empleo", todo ello para que "Canarias se consolide como una sociedad más justa y equilibrada".

Finalmente, desde el PSOE, Matilde Fleitas ha asegurado que los presupuestos son un ejercicio de "responsabilidad" que buscan promover el bienestar de la sociedad isleña. "Decían que el 'Pacto de las flores' no sobrevivía un invierno y ya van por sus terceros presupuestos", celebró.

También expuso que las cuentas 2022 servirán para "avanzar" en un año clave para dejar atrás la peor crisis. "Aprobaremos el mejor presupuesto de la historia de Canarias --continuó--. Eso no se puede negar. 9.098 millones de euros en gasto no financiero así lo confirman. No hemos recortado ni un euro, no hemos pasado la tijera".

"El texto articulado de esta ley de presupuestos es la antítesis de los éxtasis de gasto de épocas pretéritas, con unos números racionales, comedidos y contenidos que fomentan la inversión y el crecimiento pero sin derroche", concluyó.