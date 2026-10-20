El Gobierno canario presenta un presupuesto de 13.209 millones, un 5,7% más, que potencia servicios públicos y vivienda

El presidente de CCE, Pedro Ortega, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo y el secretario general de UGT, Manuel Navarro, en una reunión del Consejo Asesor para abordar el presupuesto de 2027 - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha compartido este martes con los representantes de las principales organizaciones empresariales y sindicales las líneas maestras de un presupuesto de 2027 volcado en vivienda, sanidad, educación y asuntos sociales.

Estas cuatro áreas concentran el 80% del aumento de los recursos, una apuesta "clara y decidida" por los servicios públicos que da respuesta "a las principales demandas de la ciudadanía", destacó Clavijo al término del Consejo Asesor del Presidente.

En total, el Gobierno de Canarias contará en 2027 con un presupuesto de 13.209 millones de euros, lo que supone una subida de 717,6 millones, un 5,7% más que en el ejercicio en vigor.

La distribución de estos recursos evidencia, según explicó el presidente tras la reunión, que el Ejecutivo mantiene e intensifica el "esfuerzo" de toda la legislatura por fortalecer el escudo social, principalmente en sanidad, servicios sociales, educación y acceso a la vivienda.

Clavijo resaltó que estas cuatro áreas relevancia social canalizan 8 de cada 10 euros del crecimiento total del presupuesto al sumar un incremento presupuestario de 916 millones de euros.

En concreto, el presupuesto para Sanidad aumenta 409 millones (+8,5%); Educación 217 millones (+9,4%); Bienestar Social 197 millones más (+23,9%); y el gasto en Vivienda experimenta una subida de 48,6 millones (+24,6%).

Esto significa, dijo el presidente, que "por primera vez en la historia Sanidad contará con más de 5.000 millones de euros".

También destacó el fuerte apoyo presupuestario a las políticas sociales en las cuentas de 2027, compromiso que espera que se vea compensado por el Estado con más recursos para la dependencia.

Subrayó asimismo la subida del 11% del presupuesto para educación y el alza del dinero para las universidades públicas "con el compromiso de cerrar antes de final de año el contrato programa de financiación con un esfuerzo importante".

Otra de las apuestas "claras", dijo, será la vivienda con un 25% más de recursos.

Tanto el presidente como el vicepresidente Manuel Domínguez felicitaron a la consejera de Hacienda y todo su equipo por el presupuesto.

"COMPRENSIÓN" ANTE LA NO BAJADA DEL IGIC

Clavijo agradeció además a las patronales la "comprensión" ante el hecho de que no se pueda realizar la rebaja general del IGIC y a los sindicatos el "reconocimiento de la fuerte apuesta social de este Gobierno dedicando el 80% del aumento a sanidad, educación, asuntos sociales y vivienda".

Por su parte, el vicepresidente y consejero de Economía se refirió a la "complejidad" que ha tenido la elaboración de las cuentas autonómicas de 2027 al acabarse los fondos europeos MRR y confeccionarse en plena incertidumbre económica.

Pese a estos obstáculos, Manuel Domínguez destacó que el 80% del incremento presupuestario se destine a las áreas sociales, "a las políticas donde los canarios y canarias necesitan más al Gobierno de Canarias".

La consejera de Hacienda, Matilde Asián, recordó que los presupuestos canarios del próximo año vuelven a estar condicionados por la falta de cuentas estatales y por las incertidumbres internacionales.

Explicó que a esta situación se suma en 2027 el fin de los fondos MRR lo que ha supuesto un fuerte recorte en los ingresos.

Pese a estas dificultades, Asián consideró muy importante que el 80% del aumento presupuestario vaya a mantener el escudo social, mientras que el 10% se destina a transferencias a los cabildos y al fondo municipal.

"Solo un 10% nos lo reservamos para dar impulso a la actividad económica", dijo para resaltar que este reparto presupuestario obliga al Gobierno a "evitar aquellos gastos que no sean estrictamente necesarios y que no estén vinculados al estado del bienestar".

REBAJAS FISCALES

En relación con la política fiscal, tanto el vicepresidente como la consejera de Hacienda destacaron que el presupuesto del Gobierno de Canarias incluye modificaciones tributarias como la deflactación de la tarifa autonómica del IRPF aplicable a la base liquidable general para adaptarla a la evolución del IPC.

Manuel Dominguez destacó el esfuerzo realizado para deflactar el tramo autonómico del IRPF con el objetivo de hacer frente a la inflación y "amortiguar su efecto en el bolsillo de los canarios y canarias" durante 2027.

Sobre este asunto, el presidente Clavijo destacó también el compromiso adquirido en la reunión por el Gobierno de monotorizar el comportamiento de la inflación y de los tipos de interés, porque son dos de los asuntos que "más preocupan y están ralentizando el crecimiento de la economía canaria".

Respecto al IGIC, se amplía la exención en este impuesto a las prestaciones de servicios de alojamiento y alimentación prestadas por colegios mayores o menores y residencias de estudiantes, y se prorroga la tributación excepcional y temporal de la importación y entrega de determinados bienes destinados a la actividad ganadera.

También se prorroga la bonificación extraordinaria y temporal del precio final de determinados combustibles derivados del refino del petróleo para el mes de enero de 2027.

En cuanto a la Ley del Impuesto sobre las Labores del Tabaco, se modifica para delimitar más claramente competencias, regulando los límites a las exenciones para las nuevas modalidades del tabaco.

Este encuentro del Consejo Asesor precede al Consejo de Gobierno extraordinario que se celebrará este jueves para aprobar y remitir al Parlamento el proyecto de Ley de Presupuestos.

Además del presidente, el vicepresidente y la consejera de Hacienda, han participado en esta reunión en nombre del Gobierno la consejera de Presidencia, Lady Nieves Barreto; la consejera de Universidades, Migdalia Machín; el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez; la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado; el viceconsejero de la Presidencia, Alfonso Cabello; y el viceconsejero de Hacienda, Gabriel Megías.

Por parte de las principales organizaciones empresariales de Canarias han estado el presidente y la secretaria general de la CEOE de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Alfonso y Elena Vela; y el presidente y el vicepresidente de la CCE de Las Palmas, Pedro Ortega y José Cristóbal García.

Los sindicatos han estado representados por Manuel Navarro y Héctor Pérez de UGT; y María Frahija Betancor y José Ramón Barroso de CCOO.

PREVISIONES Y CRITERIOS DE ELABORACIÓN

Las previsiones realizadas por la Consejería de Hacienda contemplan un crecimiento del PIB del 1,1% al considerarse que el impulso de la economía del archipiélago perderá fuerza el próximo año.

En cuanto al empleo, el proyecto de presupuestos prevé una tasa de paro del 12,4% en 2027 al ralentizarse también el dinamismo del mercado laboral registrado en los últimos años.

En cuanto a los ingresos, el incremento se sustenta principalmente por el aumento de los recursos asociados al Sistema de Financiación Autonómica (SFA) y, en menor medida, por los tributos propios y el bloque REF.

Las transferencias corrientes también aumentan por la inclusión en la previsión inicial de los fondos estatales derivados de la Ley de Dependencia y de la subvención para la gratuidad del transporte público.

Además, la elaboración del presupuesto de 2027 se ha visto significativamente condicionada por el incremento retributivo acordado a nivel estatal del 4,5%, con una variable adicional del 0,5% según la evolución del IPC.

Esta circunstancia hace que el gasto de personal suponga el 42% del presupuesto total.

Respecto a la deuda de la comunidad autónoma, la previsión del anteproyecto de Ley es que se mantenga el próximo año en el 9,73% del PIB.