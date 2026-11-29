El presidente provincial de VOX en Santa Cruz de Tenerife, Alejandro Gómez, en El Hierro - VOX

SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox al Congreso por Santa Cruz de Tenerife, Alejandro Gómez, ha confiado en que este domingo haya una "participación masiva" que tenga como resultado "recuperar las riendas de España y de nuestro futuro". Ha solicitado que "nadie se quede en casa" y ejerza su derecho al voto para "recuperar la prosperidad de nuestra nación" tras las elecciones de este 29N.

"Es un gran día, también porque todos los canarios estamos llamados a hacer historia. Deseamos esa movilización masiva que tenga como resultado recuperar las riendas de España y de nuestro futuro", ha señalado ante los medios de comunicación después de ejercer su derecho al voto en el Colegio San Fernando de Santa Cruz de Tenerife.

Ha apelado a lo "importante" que es que "todos los españoles acudan este domingo a votar" y que "nadie se quede en casa", ya que, ha continuado, es "la única forma de garantizar esa esa transparencia para recuperar la prosperidad de nuestra nación y nuestro futuro".