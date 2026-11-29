Archivo - El cabeza de lista del PP por la provincia de Santa Cruz de Tenerife al Congreso de los Diputados, Gustavo González - PP - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del Partido Popular al Congreso por Santa Cruz de Tenerife, Gustavo González de Vega, ha animado este domingo electoral a votar para ser "partícipes del cambio": "Es el momento de demostrar que la democracia es una fiesta que se celebra hoy", ha señalado.

"Mantenemos la ilusión intacta, y hoy es un día de animar a votar, a que nadie se quede en casa en un día maravilloso, precioso. Salgamos a la calle y vengamos a votar", ha señalado el candidato popular ante los medios tras ejercer su derecho al voto en el Colegio electoral del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

En su intervención, ha destacado el "volumen de votos" visto en las urnas de su colegio electoral poco después de las 11.30 horas de este domingo, lo que refleja que "la participación es amplísima". "Es lo que queremos pedirle a todo el mundo. Votemos, seamos partícipes de lo que va a ocurrir, del cambio. Es el momento de demostrar que la democracia es una fiesta que se celebra hoy", ha añadido.