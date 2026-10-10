El guía del perro policía Rony, condecorado en Canarias: "detrás de cada búsqueda hay familias esperando noticias"

Archivo - El agente de Policía Nacional de la Unidad de Guías Caninos de la Jefatura Superior de Canarias con el perro 'Rony' durante su participación en la Dana de la Comunidad Valenciana - POLICÍA NACIONAL - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Miguel, es agente de la Unidad Especial de Guías Caninos de la Policía Nacional en Las Palmas de Gran Canaria donde desarrolla su trabajo con Rony, un Springer Spaniel, de algo menos de cinco años, y que el cuerpo policial ha querido distinguir especialmente por dos servicios de búsqueda y localización de personas fallecidas en el archipiélago, si bien también aportó su granito de arena en la DANA de Valencia.

"Detrás de cada búsqueda hay familias esperando noticias de sus seres queridos, y somos plenamente conscientes de la responsabilidad que tenemos", subraya Miguel a Europa Press, que admite que este reconocimiento "supone una enorme satisfacción" porque detrás de los servicios "hay muchas horas de formación, entrenamiento y dedicación", así como el trabajo de los diferentes agentes y unidades que participaron en los dispositivos de búsqueda por los que se distingue a Rony, especializado en la detección de sustancias estupefacientes y en la búsqueda y localización de restos humanos (REHU).

Rony, con el que Miguel lleva trabajando desde que tenía apenas tres meses y medio de edad, ha sido distinguido en el acto central del Día de la Policía con motivo de la festividad de los Santos Ángeles Custodios, patronos de la Policía Nacional, celebrado en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), en una ceremonia presidida por el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, y el jefe superior de Policía de Canarias, Jesús María Gómez.

Ha sido en este acto donde Rony ha recibido la Mención Honorífica por Hecho Relevante por su participación en dos servicios de búsqueda y localización de personas fallecidas. En concreto, uno de estos servicios fue en la zona de Benijo, en Anaga (Tenerife), y otro en las inmediaciones de la Sima de Jinámar (Gran Canaria).

Ambas intervenciones se produjeron en un periodo inferior a un mes, además de llevarse a cabo en terrenos, puntualiza su guía, "especialmente complicados", que exigieron un "importante esfuerzo, tanto físico como de concentración".

Por ello, Miguel ha querido incidir en que lo "más importante" ha sido saber que su trabajo junto a Rony, su compañero y amigo, "ha contribuido a localizar a dos personas desaparecidas y a dar una respuesta a sus familias". Esto, afirma, se debe al vínculo y conocimiento que tienen, que ha asegurado son "fundamentales" cuando tienen que afrontar una intervención complicada.

LAS INTERVENCIONES DE RONY

Entre las intervenciones destacadas de este policía canino y su guía se encuentra las realizadas en octubre de 2024, cuando se trasladaron hasta la Comunidad Valenciana ante las graves inundaciones que le afectaron.

Allí estuvieron seis días trabajando en diferentes zonas afectadas por la DANA, con el objetivo de intentar localizar posibles víctimas, todo ello bajo unas condiciones de trabajo "especialmente complicadas" por la "enorme acumulación" de barro, escombros y todo tipo de materiales arrastrados por la fuerza del agua.

"Eran escenarios muy alterados, donde las labores de búsqueda resultaban especialmente difíciles. En nuestro caso, el trabajo de Rony estaba centrado en la detección de restos humanos, una especialidad que requiere una preparación muy específica y una gran capacidad de adaptación a diferentes escenarios", reseña Miguel.

En cuanto a las intervenciones que le han valido la distinción se produce la primera en enero de 2026 cuando participan en un dispositivo de búsqueda en la zona de Benijo, dentro del Parque Rural de Anaga, en Tenerife. En esta ocasión señala que la zona tenía una orografía "especialmente complicada, con grandes desniveles, barrancos y terrenos de muy difícil acceso, lo que dificultaba considerablemente" las labores de búsqueda.

Finalmente Rony consiguió localizar a una persona fallecida, destacando que aquí lo "complicado" fue acceder hasta el lugar donde se encontraba el cuerpo, de ahí que incide en la importancia de contar con perros especializados en la búsqueda de restos humanos, especialmente en este tipo de terrenos.

Miguel admite que encontrar a una persona fallecida "nunca es una buena noticia", si bien señala que "poder localizarla y ayudar a que su familia tenga una respuesta, es algo que da sentido" al trabajo que realizan.

Un mes después de esta intervención, en febrero de 2026, Rony participó en la búsqueda de un hombre, de 76 años, desaparecido en las inmediaciones de la Sima de Jinámar, en el municipio de Telde (Gran Canaria), donde este perro policía consiguió localizar el cuerpo sin vida del desaparecido.

Este servicio, matiza, fue "especialmente exigente", tanto por las características del terreno como por la extensión de la zona que hubo que rastrear, resaltando el "esfuerzo titánico" de Rony, trabajando durante "muchas horas y recorriendo numerosos kilómetros en unas condiciones especialmente duras".

SU TERCER PERRO DISTINGUIDO

Rony se suma así a otros dos perros más de los que el agente Miguel fue guía, Uca y Thais, que también fueron condecorados años atrás. Uca, especializada en la detección de explosivos y en la búsqueda de restos humanos, fue la primera perra de la Policía Nacional en combinar ambas especialidades; y la primera especializada en búsqueda de restos humanos en recibir una condecoración en España.

Miguel lleva aproximadamente 18 años desarrollando su trabajo como guía canino de la Policía Nacional, consiguiendo en el año 2012 impulsar la implantación de la especialidad de búsqueda de restos humanos en el cuerpo policial, una disciplina que apunta es "especialmente importante por la ayuda que puede prestar en las investigaciones y en la búsqueda de personas desaparecidas".

Además Rony, en la ceremonia han recibido condecoraciones 50 agentes y 13 personas ajenas al Cuerpo de la Policía Nacional. También se han entregado 15 galardones en reconocimiento a la colaboración prestada en el desarrollo de la labor policial.