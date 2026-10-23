Gustavo González (PP) dice que los canarios que quieran "acabar con el sanchismo" no pueden confiar en CC

El cabeza de lista del PP por la provincia de Santa Cruz de Tenerife al Congreso de los Diputados, Gustavo González - PP

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del PP al Congreso por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Gustavo González de Vega, ha dicho este viernes, tras el rechazo de CC a un futuro Gobierno PP-Vox, que "cualquier canario o canaria que quiera acabar con el sanchismo ya no podrá confiar en que esa formación nacionalista vaya a hacerlo posible con los votos que consiga en Canarias".

En declaraciones a los periodistas tras registrar su candidatura expresó su "enorme honor y placer" por encabezar la lista y aseguró que afronta esta responsabilidad "con ilusión y responsabilidad".

En su intervención, vinculó la candidatura con el objetivo de propiciar un cambio en el Gobierno de España y reclamó una respuesta a cuestiones como la ausencia de Presupuestos Generales del Estado "durante los últimos cuatro ejercicios y los compromisos pendientes que aún mantiene el Gobierno estatal con Canarias".

González de Vega detalló que la vivienda, la inmigración y el apoyo a los trabajadores autónomos serán algunos de los ejes programáticos de la candidatura.

También destacó la defensa del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias que, afirmó, "seguirá respetándose como un derecho y no como un privilegio, preservando las singularidades de nuestro archipiélago".

En este sentido, subrayó que los representantes canarios del PP en las Cortes "defenderán este instrumento porque nadie lo conoce mejor que nosotros después de haber creado la figura del comisionado del REF en el Gobierno de Canarias durante este mandato".

El candidato al Senado por Tenerife, José Carlos Acha, destacó el honor "que supone encabezar al Partido Popular, junto a Inés Vera, para asumir el compromiso de defender a nuestra isla, su identidad y sus necesidades".

Acha agregó que su meta es "contribuir a un cambio en la política nacional y para alcanzarla no hay nadie mejor que la propuesta de Gobierno que lidera Alberto Núñez Feijóo".

El presidente del Partido Popular de Tenerife, Lope Afonso, fue el encargado de presentar las candidaturas y destacó que "están integradas por personas con experiencia y trayectorias profesionales identificables".

Según indicó, los candidatos asumen la tarea de "trasladar al ámbito estatal las prioridades de Tenerife y contribuir al proyecto político de nuestro partido en Madrid".

Afonso puso el acento en "la vivienda y las dificultades que han encontrado los jóvenes para emanciparse durante los ocho años de gobierno de Pedro Sánchez", así como en las necesidades "de las personas mayores por tener el reconocimiento que merecen, con unas pensiones adecuadas, y de los trabajadores autónomos que levantan cada día las persianas de sus establecimientos para obtener, de una vez por todas, todas las cosas que se han perdido con el actual presidente estatal".

En su intervención, defendió la necesidad de "impulsar medidas que respondan a estas preocupaciones" y sostuvo que la candidatura del Partido Popular "representa una apuesta por la ilusión y la esperanza de todas aquellas personas que reclaman cambios en la política nacional".