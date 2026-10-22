Gustavo González y Sergio Ramos, candidatos del PP al Congreso por las dos provincias canarias

Archivo - Sergio Ramos, senador del PP por Gran Canaria y teniente Alcalde de Telde deja la política tras 19 años al frente - SERGIO RAMOS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Canarias ha presentado sus candidaturas al Congreso y al Senado para las próximas Elecciones Generales del 29 de noviembre y que estarán encabezadas al Congreso por Gustavo González de Vega y Sergio Ramos por las provincias de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, respectivamente.

Para el Senado, los candidatos titulares Carlos Sánchez Ojeda (Gran Canaria); Inés Vera Goya (Tenerife); José Francisco Hernández García (Lanzarote); María Esther Hernández Marrero (Fuerteventura); Jacob Qadri Hijazo (La Palma); Héctor Armando Bencomo Bayoll (La Gomera) e Inés del Hierro Lías (El Hierro).

El PP señala en una nota que concurre a estos comicios "con un equipo de hombres y mujeres preparados para defender los intereses de las islas en las Cortes Generales, candidatos que aportan experiencia, capacidad de trabajo, ilusión renovada y ganas de contribuir a mejorar la vida de los canarios".

En esa línea señala que "las listas combinan el conocimiento de la realidad del archipiélago, el compromiso con la ciudadanía y la determinación para afrontar los desafíos económicos, sociales y territoriales de España y de Canarias".

Bajo el lema de campaña 'Por fin', el Partido Popular quiere trasladar un mensaje de "esperanza y confianza" en el futuro y su objetivo es "impulsar una nueva etapa política que responda a las necesidades reales de las familias, los trabajadores, los autónomos, las empresas y los jóvenes, y en la que Canarias tenga la voz y el peso que merece".

El PP considera que estas elecciones representan una "oportunidad fundamental" para reforzar la presencia de las islas en las instituciones nacionales, defender sus singularidades y reclamar soluciones a los principales retos del archipiélago: la financiación, las infraestructuras, la vivienda, el empleo, la conectividad, los servicios públicos y la atención a los colectivos más vulnerables.