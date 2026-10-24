Herido grave un conductor al precipitarse con su vehículo por un barranco en Lomo del Balo (La Gomera)

Helicóptero medicalizado del SUC - CEDIDO POR 112 CANARIAS

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un conductor de 78 años resultó herido grave sobre las 11.15 horas de este sábado al precipitarse con su vehículo desde unos diez metros de altura por un barranco en la zona de Lomo del Balo, dentro del municipio de Valle Gran Rey (La Gomera).

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, hasta el lugar acudieron bomberos de Valle Gran Rey, que liberaron del interior del habitáculo al afectado y lo trasladaron hasta el lugar al que pudo llegar una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Así, junto al médico y enfermero del centro de salud de la zona, asistieron al conductor que sufrió diversos traumatismos de carácter grave, por lo que fue estabilizado y trasladado hasta el Puerto de Vueltas.

Allí esperaba el helicóptero medicalizado del SUC, que evacuó al hombre hasta el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

Finalmente, agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil se encargaron de instruir las diligencias correspondientes.