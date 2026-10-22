Herido grave un peatón al ser atropellado por una guagua en Las Palmas de Gran Canaria

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) - 1-1-2 CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un peatón resultó herido grave sobre las 18.45 horas de este miércoles al ser atropellado por una guagua en la Calle Juan Rejón de Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

Hasta el lugar se desplazó el Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyo personal asistió y estabilizó al varón, que presentó diversos traumatismos de carácter grave, por lo que fue trasladado en la ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

Por su parte, agentes de la Policía Local y de la Policía Canaria colaboraron con los recursos de emergencia y realizaron el atestado correspondiente.