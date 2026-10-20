Un hombre grave tras ser rescatado con síntomas de ahogamiento en Playa del Inglés, en Gran Canaria

Archivo - Playa del Inglés, en la zona turística del sur de Gran Canaria - CARLA BONNET/EUROPA PRESS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 75 años, se encuentra en estado grave tras ser rescatado con síntomas de ahogamiento en Playa del Inglés, en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido sobre las 08.33 horas de este martes, cuando se alertó del rescate de un bañista en la citada playa, por lo que hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el afectado presentaba síntomas de ahogamiento incompleto de pronóstico grave, por lo que fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario San Roque Maspalomas.

En el lugar del incidente también se personaron efectivos de la Policía Local y de la Policía Nacional, que colaboraron en el dispositivo de emergencias.