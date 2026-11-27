Un grupo de personas a bordo de un cayuco llegan a puerto escoltados por Salvamento Marítimo, a 23 de noviembre de 2026, en El Hierro, Canarias (España). Esta tarde ha llegado una nueva embarcación a la isla de El Hierro, en torno a las 17.00 horas, con u - Europa Press Canarias - Europa Press

VALVERDE (EL HIERRO), 27 (EUROPA PRESS)

El Hospital Virgen de Los Reyes, en la isla de El Hierro, tiene un total de once personas migrantes ingresadas más otras cinco en el servicio de Urgencias, cuando la capacidad del complejo es de una treintena de camas, confirman fuentes de la Consejería de Sanidad a Europa Press.

Entre ellas ha sido atendida la mujer de origen gambiano que dio a luz en plena travesía y cuya hija, que tomó tierra con apenas cuatro días, ha sido bautizada como 'Aisha Cali' --según informó la Cadena Ser-- en honor a la Guardamar Calíope, que participó en las labores de rescate.

Desde los equipos sanitarios se ha destacado el buen estado de salud que tenían tanto la madre como su bebé pese a las duras condiciones de la travesía marítima.

La continua llegada de personas migrantes a la isla durante este mes de noviembre --unas 14.000 personas según datos del Gobierno canario-- ha obligado al Ejecutivo a activar el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (Plateca) ante la emergencia sanitaria, social y de seguridad.

Ante esta situación, el denominado 'equipo patera', que presta sus servicios en la atención a los migrantes y está conformado por médicos y enfermeros, se ha visto reforzado con más personal para gestionar las primeras llegadas a La Restinga, lo mismo que en el CATE de San Andrés, donde se ha levantado un hospital de campaña para atender los cuadros más leves o determinadas curas.

En el hospital insular también se ha habilitado el salón de actos para prevenir posibles picos asistenciales y que la atención a los migrantes no afecte ni detraiga efectivos para la población local.

Asimismo, para ayudar en las labores de triaje en el mismo muelle este jueves llegó a El Hierro un contingente de la UME (Unidad Militar de Emergencias) con un dispositivo integrado por un total de 120 militares y 25 medios, entre los que se incluyen dos ambulancias.

Dentro del contingente, el equipo sanitario cuenta con 3 médicos, 8 enfermeros y 15 técnicos sanitarios. El objetivo es realizar tareas de triaje y asistenciales, en relación a la estabilización de patologías agudas.

También se instalarán dos puestos sanitarios avanzados sobre el terreno para coordinar y dirigir el desarrollo de las actuaciones médicas asignadas y el despliegue podrá ampliarse con personal y medios adicionales en caso de que la evolución de la situación así lo requiera.