El Hotel Botánico recibe por cuarta vez el premio a mejor hotel con spa de Europa y del Mediterráneo

Publicado 06/11/2018 17:03:03 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden, ubicado en Puerto de la Cruz, se ha convertido por cuarta vez en el mejor hotel con spa de Europa y del Mediterráneo, tras recibir una vez más el premio de la publicación 'Condé Nast Johansens'. Este galardón reconoce, gracias a las votaciones de los clientes, la excelencia de las instalaciones del hotel y del spa.

Este premio, que se ha entregado en el marco de la feria World Travel Market, llega para sumarse al resto de certificaciones con las que ha sido reconocido Hotel Botánico y su complejo The Oriental Spa Garden, y pone en valor su esfuerzo por la optimización de sus servicios.

Entre sus acreditaciones recientes se encuentran el Certificado de Excelencia de TripAdvisor, que ha recibido por quinto año consecutivo y que lo ha hecho merecedor de un puesto en el 'Salón de la Fama' del portal de viajes; el premio 'Spain Luxury Hotel' en la categoría 'Mejor Hotel de Lujo para el Bienestar', y el 'TUI Holly 2018', con el que ha sido elegido como uno de los cien mejores hoteles del mundo.

Como miembro del selecto grupo 'The Leading Hotels of the World', Hotel Botánico ofrece suites únicas e instalaciones de primera clase que se funden mágicamente en un entorno paradisíaco. Sus habitaciones están completamente equipadas con las últimas comodidades, incluyendo un moderno sistema de insonorización que garantice un ambiente amable y tranquilo.

La Dirección del Hotel declara que este premio, recibido ya por cuarta vez consecutiva, supone "una gran recompensa a la labor realizada cada día por el equipo humano de Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden como parte de su compromiso con la calidad y la excelencia".

Los premios de 'Condé Nast Johansens' fueron creados con el objetivo de reconocer y premiar la excelencia en todos los hoteles y balnearios que forman parte de la guía. Los premios 'Condé Nast Johansens Awards for Excellence' se han posicionado como un auténtico sello de calidad, reconocido tanto por los profesionales del mundo del turismo como por los consumidores de lujo.