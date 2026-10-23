Identifican 94 posibles especies invasoras en Canarias que suponen un alto riesgo para la biodiversidad

Culebra de herradura - CREAC CALAFELL

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un equipo científico con participación de investigadores del Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA-CSIC) ha identificado 94 especies exóticas que podrían suponer un alto riesgo para la biodiversidad de Canarias durante la próxima década.

El estudio también señala otras 49 especies con potencial para generar importantes impactos socioeconómicos.

Los resultados permiten establecer prioridades para prevenir futuras invasiones biológicas y orientar las medidas de vigilancia y gestión ambiental, detalla el organismo en una nota.

El trabajo, publicado en la revista internacional 'Diversity and Distributions', ha sido coordinado en el marco de la Red Temática sobre Invasiones Biológicas (InvaNET) y liderado por Ana Clara Sampaio Franco y Emili García-Berthou investigadores de la Universidad de Girona (UdG).

En él participan Marta López Darias, Jairo Patiño, Manuel Nogales y David Hernández Teixidor, del IPNA-CSIC.

La investigación ha contado con la colaboración de 37 especialistas de 29 instituciones científicas y organismos, que han evaluado 823 especies de animales y plantas.

Mediante la metodología conocida como 'escaneo del horizonte' (horizon scanning), el equipo ha analizado la probabilidad de llegada y establecimiento de estas especies en el archipiélago, así como sus posibles efectos ambientales y socioeconómicos.

El 'escaneo del horizonte' permite detectar amenazas potenciales antes de que las especies lleguen a establecerse.

Para ello, los expertos combinan información sobre su distribución mundial, su historial invasor y su capacidad para establecerse en condiciones ambientales similares a las de Canarias.

El resultado es una clasificación consensuada que ayuda a decidir qué especies requieren una evaluación de riesgo más detallada y cuáles deberían ser objeto de vigilancia prioritaria.

Muchas de las especies identificadas tienen un extenso historial invasor en otras regiones del mundo y ya están presentes en zonas cercanas a Canarias.

Entre los casos más preocupantes se encuentran el 'picudo rojo' (Rhynchophorus ferrugineus), un escarabajo nativo de Asia tropical que causa graves daños a las palmeras hasta el punto de provocar su muerte, la culebra de herradura (Hemorrhois hippocrepis), la culebra blanca (Zamenis scalaris) y el miná común (Acridotheres tristis), una especie asiática que afecta tanto a la agricultura como a las poblaciones de otras aves.

Los investigadores advierten de que muchas de estas especies no establecidas en Canarias aún no están incluidas en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras.

Por esta razón, recomiendan realizar análisis de riesgo más detallados y, si se confirma su potencial invasor, incorporarlas en los instrumentos regulatorios destinados a prevenir su introducción y expansión.

UNA AMENAZA CRECIENTE PARA LA BIODIVERSIDAD INSULAR

La introducción de especies invasoras exóticas se considera una de las principales causas de pérdida de biodiversidad en el mundo y genera costes económicos significativos.

Este problema es especialmente crítico en territorios insulares como Canarias, que concentran numerosas especies endémicas exclusivas y son muy vulnerables a la llegada de nuevas invasiones.

Según los autores del estudio, la prevención sigue siendo la estrategia más eficaz y rentable para reducir los impactos de las invasiones biológicas.

En este contexto, el escaneo del horizonte se convierte en una herramienta fundamental porque permite la detección temprana de especies que podrían convertirse en una amenaza futura y guía las políticas de vigilancia, control y bioseguridad.