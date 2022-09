Inspección de Trabajo aflora más de 1.500 empleos en el turismo canario en lo que va de año

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía y Empleo del Gobierno de Canarias, Elena Máñez, ha informado este martes de que la Inspección de Trabajo ha realizado 10.775 actuaciones en lo que va de año en el turismo, el 26% del total, lo que ha generado, entre otras cosas, que 1.641 contratos hayan sido transformados a indefinidos y afloren 1.513 empleos.

En una comparecencia ante el Pleno del Parlamento ha señalado que "es muy importante" la labor de la inspección de trabajo para detectar irregularidades en el ámbito laboral, departamento que este año contará además con refuerzos.

Ha indicado que el turismo "tiene mucho que aportar" a la economía y diversificación de las islas, posición que se ha confrontado con la del diputado de Sí Podemos, Francisco Déniz, que ha advertido de la "cara b" del subsector por su afección al territorio y la precariedad laboral.

En esa línea, ha apuntado que se trabaja para lograr "un turismo más sostenible" y que puede ser "líder" en inteligencia artificial para posicionar a Canarias como punta de lanza en innovación.

Ha comentado que según el Istac hay 19 municipios turísticos en el archipiélago de los que nueve tienen las mayores rentas de Canarias por lo que ha subrayado que "no se puede extrapolar" que el turismo genere precariedad y pobreza entre la población.

Máñez ha insistido en que el turismo "es el principal motor" de la economía canaria y con un gran "efecto arrastre" sobre otros sectores, como demostró la pandemia, y de hecho, ha indicado que con el levantamiento de las restricciones se volvió a retomar la senda de crecimiento, poniendo como ejemplo que el 45% de todos los contratos firmados en agosto corresponde al turismo.

Ha valorado la subida del salario mínimo hasta los 1.000 euros, para ayudar a mejorar las condiciones laborales del subsector y afrontar mejor la inflación, la reforma laboral que apuesta por la contratación indefinida, los ERTE y la bonificación al transporte terrestre.

Francisco Déniz, de Sí Podemos, ha señalado que el empleo que genera el turismo en Canarias es de "bajísima calidad", precario y temporal, y se pregunta si el turismo genera tanto desarrollo económico por qué la tasa de paro en las islas no baja del 20%.

Ha comentado que el turismo tiene "una cara b" y ve una "humillación" para Canarias que se reconozca que no hay alternativa al turismo de masas.

SÍ PODEMOS CRITICA LOS ALQUILERES EN ZONAS TURÍSTICAS

Ha advertido de que una limpiadora de pisos externalizada cobra 1,92 euros por habitación y el número ha pasado de 17 o 19 a 25 por día y el sueldo en zonas turísticas "no cunde" porque los precios de la vivienda "son carísimos".

Déniz ha comentado que hay "problemas ambientales", como demuestra el cierre de las playas de Candelaria por microalgas, y subrayado que el turismo "expulsa" a los canarios de las zonas turísticas por culpa de la "gentrificación".

Ricardo Fernández (Cs) ha rechazado que el turismo genere un empleo de baja calidad pues está todo estipulado en los convenios de hostelería negociados por patronal y sindicato, donde ya funcionaba la figura del fijo discontinuo.

Sobre el encarecimiento del alquiler en zonas turísticas lo ha vinculado al alquiler vacacional, algo "totalmente lícito" porque muchos son pequeños ahorradores, y a la falta de vivienda pública debido a la falta de construcción en los últimos años.

Ha censurado que Sí Podemos defienda la "turismofobia" y trate de echar de las islas a los nómadas digitales.

Jesús Ramos (ASG) se ha preguntado "qué sería" de Canarias si no hubiera turismo, otra cosa es que se cumplan los derechos laborales, para lo que ha pedido más inspecciones, sin obviar los bajos salarios estructurales que hay en las islas.

Ha dicho que hay que "sentar las bases" de un turismo más sostenible y de más calidad y que no se debe "demonizar" al sector.

Luis Campos, portavoz de NC-bc, ha descartado "demonizar" el turismo por su aporte a la economía del archipiélago aunque ha dejado claro que tampoco puede haber "adoración" al turismo por encima de todo "y a cualquer coste".

NC-bc, EN CONTRA DEL TURISMO DE "TIERRA QUEMADA"

Ha lamentado el turismo "de tierra quemada" que ocupa todo el territorio y busca "cuantas más camas mejor" recordando que en la época de la presidencia de Román Rodríguez (1999-2003) se llegaron a paralizar más de 400.000 camas.

Ha reconocido que hay "precariedad" en el turismo y que no se puede negar, poniendo como ejemplo al colectivo de limpiadoras de piso, si bien hay muchas empresas que cumplen los convenios colectivos.

Carlos Ester (PP) ha comentado que el turismo está regulado vía convenio y ha criticado a Sí Podemos por "criminalizar" al turismo y los empresarios cuando es el subsector que ayuda a Canarias a salir de la crisis económica.

Ha dicho que la pobreza no se debe al turismo sino a las "malas políticas" de los gobiernos central y autonómico y no entiende por qué "siguen exprimiendo" a los canarios y no utilizan la recaudación para ayudar a las familias más desfavorecidas.

Nereida Calero (CC-PNC) ha indicado que sin el turismo Canarias estaría "peor" y pese al impacto de la pandemia ha logrado "levantarse" solo con "parches aislados" del Gobierno y sin un plan de recuperación que se prometió a nivel estatal.

Ha criticado que el Gobierno canario no ponga en marcha un alivio fiscal "temporal" para hacer frente a la inflación y que no caigan los beneficios y no entiende que Sí Podemos no esté preocupado por las 700 familias que se quedarán sin empleo por el cierre de los hoteles RIU de Corralejo.

Yolanda Mendoza, del Grupo Socialista, ha indicado que hay que perseguir las "excepciones" en las que no se cumplen los convenios colectivos y ahí hay un "desafío" para crear un "escudo" de protección a los trabajadores.