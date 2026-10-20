El International Ocean Film Tour cerrará en Lanzarote su gira nacional los próximos 30 y 31 de octubre

El International Ocean Film Tour cerrará en Lanzarote su gira nacional - CEDIDO POR LA ORGANIZACIÓN

ARRECIFE (LANZAROTE), 20 (EUROPA PRESS)

El International Ocean Film Tour, en su Volumen 12, el festival de los océanos más importante de Europa, cerrará los próximos 30 y 31 de octubre en la isla de Lanzarote su gira europea tras haber pasado por 17 ciudades.

En concreto, las citas tendrán lugar ambos días, a partir de las 19.00 horas en los Jameos del Agua, donde se espera reunir a unas 1.400 personas.

Según ha informado la organización, se tratará de un cierre que estará a la altura de una edición que deja récords con llenos en Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura, y que se ha consolidado en ciudades como Málaga, Valencia, Barcelona, Bilbao, Santander, Gijón, Vigo, Madrid, Cartagena, Cádiz, Palma de Mallorca, Manacor o Ibiza.

Durante cinco meses de recorrido, el festival ha podido acercar a miles de espectadores las historias más inspiradoras vinculadas al mar, en primera persona y sin actores.

En esta última escala en Lanzarote, el festival regresará a las islas con una puesta de largo en uno de los escenarios más singulares del planeta y cinco cortos de tres continentes.

Desde los mares más radicales del mundo, los enigmas de las profundidades, la magia de las especies que lo habitan y conexiones únicas, estos cinco documentales internacionales se sumergen en los grandes océanos del planeta.

En sesión doble, el festival de cine de los mares redoblará su apuesta tras varios años de agotar entradas en cuestión de días.

Además, invitará a los 'ocean lovers' a subirse a las olas de Hawái y adentrarse en las aguas de México, disfrutar de la desconocida costa de Sudáfrica con experiencias de surf, buceo, travesías oceánicas, kiteboard y una forma de vida ligada al mar.