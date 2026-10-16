La isla de Tenerife ensayará el 22 de octubre el sistema de aviso ES-alert ante el simulacro de erupción volcánica - CECOES 112

SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias realizará el 22 de octubre en la isla de Tenerife una nueva prueba del sistema de aviso a la población en caso de emergencia, denominado ES-Alert, para reforzar el conocimiento de la ciudadanía en esta herramienta del Sistema Nacional de Protección Civil después de ejercicios similares durante los últimos años en el Archipiélago.

El ensayo del ES-Alert, gestionado por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, a través de la Dirección General de Emergencias, se enmarca en el simulacro de riesgo volcánico VOLCANEX Tenerife 2026 que organiza el Cabildo de Tenerife y tendrá lugar en el municipio de Guía de Isora.

Asimismo, está previsto que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 emita tres mensajes Es-Alert entre las 9:00 y las 14:00 horas, por lo que las personas pueden recibirlo en el momento del envío, o al entrar en zona de cobertura de su operadora telefónica, si se encontrara fuera de ella. Sin embargo, no lo recibirá si su teléfono está apagado o en modo avión.

El primero de los avisos tiene como área objetivo la isla de Tenerife, aunque también podría alcanzar algunos sectores de las islas de Gran Canaria, La Palma, La Gomera y El Hierro, así como los canales marítimos interinsulares.

Este aviso comunicará el paso a semáforo volcánico naranja según establece el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico en la Comunidad Autónoma de Canarias (PEVOLCA). Sin embargo, no implica en ningún caso el comienzo de una erupción ni medidas de evacuación o confinamiento para la población de Tenerife y, por lo tanto, no requiere ninguna actuación por parte de los ciudadanos.

En caso de que durante el simulacro se adoptaran medidas adicionales, solo se comunicarían a zonas concretas en las que sea necesaria su aplicación.

SEGUNDO MENSAJE

El área objetivo del segundo mensaje Es-Alert afecta a los municipios de Guía de Isora y Santiago del Teide e informará de la simulación de la evacuación preventiva de las zonas de Chirche y Aripe exclusivamente. No obstante, es posible que alcance los municipios de Adeje, Los Silos, Buenavista del Norte y El Tanque, así como determinados sectores de La Palma, La Gomera y El Hierro y los canales marítimos correspondientes. En lo referido al tercer mensaje, informará de la finalización del simulacro.

En este sentido, si se recibe el aviso fuera del área territorial objetivo del mensaje en la que se desarrolla el simulacro, no significa que esté afectado por el ejercicio ni por las medidas que se incluyen en el texto.

Es importante que las personas que estén conduciendo no se alarmen y detengan el vehículo en un lugar seguro para leer el mensaje de emergencia y pulsar "aceptar". Una vez aceptado el mensaje, éste desaparecerá de la pantalla del teléfono móvil.

Asimismo, en el caso de tener en su entorno familiares de avanzada edad, se aconseja explicarles previamente en qué consiste este sistema de alerta para evitar que se alarmen. Además, el mensaje de alerta también podrá recibirse en inglés si el teléfono móvil está configurado en un idioma distinto al español.

FUNCIONAMIENTO

Los teléfonos móviles compatibles tienen capacidad para recibir alertas de protección civil cuando esta opción está activada. Los terminales con sistema operativo Android versión 11 o superior o iOS versión 15.6 o superior tienen esta opción habilitada por defecto. Si tiene una versión sin actualizar puede consultar cómo hacerlo, en función de la marca de móvil, en el siguiente enlace: https://www.112canarias.com/112/sistema-es-alert/

Estas pruebas se publican y se difunden previamente para que la población tenga conocimiento de ello y se eviten situaciones de alarma. Los terminales compatibles conectados a la red móvil que se encuentren dentro del área de cobertura recibirán un mensaje de texto con la palabra "PRUEBA" acompañado por un pitido y vibración que, una vez leído y tras haber presionado la palabra "Aceptar", desaparecerá. No hay que responder, ni llamar al 112.

Esta nueva herramienta del Sistema Nacional de Protección Civil está operativa en Canarias y se ha utilizado en incidentes reales como, por ejemplo, los últimos incendios forestales de La Palma y Tenerife y durante el paso de la tormenta Therese en Tenerife y La Gomera. Con el objetivo de logar un óptimo funcionamiento de esta, se continúan realizando pruebas de forma periódica en distintos puntos de Canarias para que la población se familiarice con este sistema.

ES-Alert permite emitir alertas en caso de catástrofes o emergencias como incendios, inundaciones, erupciones volcánicas o fenómenos meteorológicos adversos, sin necesidad de instalar ninguna aplicación, ni registrarse en algún sitio y, de esa forma, trasladar a la ciudadanía de la zona afectada instrucciones para su autoprotección.

Es una vía más de aviso a la población que complementa los canales habituales como el envío de boletines de evacuación, los medios de comunicación, las redes sociales o la megafonía. Toda la información sobre el sistema ES-Alert se encuentra disponible en la web del 112 Canarias.