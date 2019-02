La izquierda abre la puerta al tripartito en Canarias para "acabar con el régimen del 93"

Publicado 21/02/2019 13:59:28 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La izquierda parlamentaria, especialmente PSOE y Podemos --menos explícita ha sido Nueva Canarias-- abrieron este jueves la puerta a conformar un tripartido de gobierno para la próxima Legislatura que desaloje del Gobierno Coalición Canaria tras más de 25 años.

En la última jornada del 'Debate sobre el Estado de la Nacionalidad', el portavoz adjunto del Grupo Socialista, Gustavo Matos, ha señalado que "si el 26 de mayo hay un diputado más para una mayoría de izquierdas, ahí estará el PSOE, no hay ninguna duda".

Matos ha dicho que este Debate es la "antesala" del inicio de una "nueva etapa" en la política canaria y "en puertas" de las Elecciones Generales más importantes de España desde 'La Transición', y ha comentado que el Gobierno de Clavijo "se ha querido colocar en la foto de Colón" haciendo suyos los argumentos e ideas de "la España en blanco y negro de Casado, Rivera y Abascal".

"Me preocupa la deriva de CC y no es casual, está hecha con la calculadora porque hacen falta 36 diputados a partir de mayo", ha agregado, rechazando también que hayan rechazado los PGE "sin leerlos" y cuando beneficiaba "a los que menos tienen".

Ha comentado que la Legislatura ha sido "extraña" porque la oposición tiene más votos que los grupos que han tomado las grandes decisiones, lo que supone "una anomalía", de ahí que no haya "entusiasmo" con la reforma electoral.

"Este Gobierno gestiona pero no manda, porque los que mandan son los lobbies", ha subrayado, poniendo como ejemplo que los borradores de la Ley del Suelo "se hicieron en despachos privados" y que la gestión de la sanidad ha quedado en manos de José Manuel Baltar, que proviene del sector privado.

Matos ha destacado que Clavijo "se siente cómodo con la derecha" y ha conformado un Gobierno que "es una tortura" para los canarios, especialmente para "los que menos tienen", que se encuentran "a la cola de todo".

Ha lamentado que no hay ninguna propuesta de CC para luchar contra la pobreza cuando hay más de 600.000 personas en riesgo de exclusión social, y lo mismo pasa con Vivienda, por lo que ha mostrado convencido de que "el régimen del 93 toca a su fin".

Matos se posicionó así ante la oferta del diputado de Podemos, Juan Márquez, que pidió a los socialistas que "nunca más vuelvan a pactar" con CC.

Juan Márquez, de Podemos, ha acusado al Gobierno regional de gobernar "de espaldas al Parlamento" --como demuestra la escasa presencia de consejeros en el hemiciclo-- y al Grupo Popular de ser "cómplices" de los malos datos de Canarias, junto al Grupo Mixto, al sacar adelante los dos últimos presupuestos autonómicos "de derechas".

En su opinión, las fuerzas progresistas se encuentran ante una "oportunidad histórica" para desalojar a CC del Gobierno y que "los enchufados" en la administración pública "se vayan a la calle".

ACABAR CON EL "CLIENTELISMO Y CACIQUISMO" DE CURBELO

Ha mostrado su "vergüenza" por el nivel político del presidente, aunque "ya queda menos", y en ese sentido, ha apuntado que Podemos es una "garantía" de que su voto no acabará "nunca" en un Gobierno de CC y por tanto, la "alternativa" para configurar un Gobierno "de progreso".

En esa línea, ha indicado que son un Ejecutivo "de derechas de libro" y "no puede ser una agencia de colocación de sus militantes".

Además, ha comentado que se ha gobernado a favor de los "intereses" de ASG y el "clientelismo y caciquismo" de Casimiro Curbelo, y por ello, ha pedido a los grupos que no se sumen a la reforma de la Ley de Cabildos para que "se pueda volver a presentar" en las listas al Parlamento haciendo 'doblete' con el Cabildo de La Gomera.

La portavoz del Grupo Popular, Australia Navarro, ha criticado la etapa "dañina" de Pedro Sánchez en La Moncloa, que "mintió" y "pactó con quienes quieren romper España" y ha logrado dejar "un pufo" al próximo de Gobierno de 13.000 millones.

Además, le ha acusado de "machacar" a Canarias ninguneando el REF y el Estatuto.

UN GOBIERNO "CON FECHA DE CADUCIDAD", SEGÚN EL PP

Sobre CC, ha dicho que "se han alejado" de la realidad social de Canarias tras "30 años pisando moqueta", criticando la Canarias "idealizada" que describe el presidente, Fernando Clavijo, cuando las islas son "el farolillo rojo en casi todo". "Hemos avanzado en los últimos cuatro años, a paso de tortuga", ha agregado.

Ha apuntado que al PP no le vale "pasar de ser los últimos a los penúltimos", incidiendo en que el Gobierno de Clavijo será recordado como el de la "inoperancia" pues es el que más recursos económicos ha tenido y el que menos resultados ha logrado.

"¿Por qué a nuestra economía la va tan bien y a los canarios tan mal?", se ha preguntado.

Por ello, ha insistido en que el Ejecutivo de Clavijo tiene "fecha de caducidad" por su "nefasta gestión", y ha defendido al PP como garantía ante el "tripartito de izquierdas" que quiere configurarse en las islas.

Esther González, de Nueva Canarias (NC), ha cargado contra la escasa presencia de miembros del Gobierno en el Debate y su política de "escayola y titulares" que no da soluciones a los "problemas reales" de la gente.

Ha criticado la dependencia del turismo y la construcción en la economía canaria, con un sector primario sostenido por las ayudas públicas, subrayando que la economía crece "por factores externos pero no por la acción del Gobierno".

Según González, la prioridad del Gobierno ha sido "pagar favores y desde el minuto uno", como ocurrió con el Fdcan, al tiempo que ha pedido la paralización de la entrada del gas en el archipiélago y la implantación de la tasa turística.

Ha dicho que NC reprueba la gestión del Estado con los fondos correspondientes a los PGE de 2018, que aún no han sido transferidos, al tiempo que ha criticado al Gobierno por favorecer el bloqueo de los PGE de 2019, ya que "no están garantizadas" las partidas con la prórroga de las cuentas, si bien no ha logrado sacar adelante su propuesta de 'veto' a las fuerzas de derecha.

CURBELO CRITICA LA "DISCRIMINACIÓN" HACIA LOS CABILDOS

Según González, habrá que hacer un ajuste de 6.000 millones, lo que afectará a las islas, y por ello, sostiene que lo "más razonable" era facilitar la aprobación de los PGE en 2019 y después "corregir" los errores con enmiendas parciales.

"CC ha antepuesto los intereses electorales fomentando la inestabilidad para desviar la atención sobre sus cuatro años de Gobierno", ha indicado.

Migdalia Machín, del Grupo Nacionalista, ha comentado que la recuperación económica "es una realidad" en Canarias y ha pedido respeto a los "fueros" de las islas y que se les trate en igualdad al resto de territorios.

Ha tildado a Márquez de "oráculo" por predecir el resultado electoral y "cultivar el odio a CC", y ha advertido de que el crecimiento de la ultraderecha se debe al independentismo catalán y el "declive" del PSOE en Andalucía.

El portavoz del Grupo Mixto (ASG), Casimiro Curbelo, ha solicitado la creación de un Fondo de Solidaridad para compensar el menor desarrollo económico de las islas periféricas y lograr igualdad de condiciones, criticando que la reforma electoral les "quita peso" en la Cámara.

En ese punto, ha criticado la "discriminación" de que un presidente de Cabildo no puede optar a las listas del Parlamento, como sí ocurre con alcaldes o miembros del Gobierno, negando que la modificación de la ley sea un "traje a medida" a su figura.