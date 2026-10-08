Jay Wheeler liquida por preventa y en 24 horas el 60% del aforo de su concierto en Tenerife: la venta general es mañana

El artista puertorriqueño Jay Wheeler dará el 4 de diciembre de 2026 en Tenerife el primer concierto de su gira mundial. - Jay Wheeler

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 8 (EUROPA PRESS)

El artista puertorriqueño Jay Wheeler ha liquidado en preventa y en tan solo 24 horas el 60 por ciento del aforo de su concierto en Tenerife , que tendrá lugar en el Palmetum el 4 de diciembre, para el que aún se podrán comprar entradas, puesto que la venta general dará comienzo este viernes, 9 de octubre, a partir de las 11 horas (hora canaria).

Así lo ha detallado la organización a través de un comunicado en el que explican que las entradas para la que será la primera fecha de su gira mundial se podrán adquirir a través de la web www.jaywheelertenerife.es, sin necesidad de código ni registro previo. Además, las entradas pueden pagarse con el bono cultural o a plazos.

La gira mundial del puertorriqueño, bajo el título de 'La Voz Favorita' y que recorrerá a continuación varios escenarios de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, está inspirada en su último disco y marca una nueva etapa en la trayectoria de Wheeler.

El artista llevará al escenario del Palmetum las canciones que han definido este capítulo de su carrera, como 'De lejitos', que alcanzó el número uno en las listas Latin Airplay y Latin Rhythm Airplay de Billboard, llegando al número siete de Hot Latin Songs, donde se mantuvo once semanas consecutivas entre los diez primeros. Cuenta, además, con la certificación de platino latino de la RIAA y supera los 229 millones de reproducciones. El concierto incluirá también éxitos de su repertorio como 'Fuga', 'Refe 1' y 'La curiosidad'.

“Esta nueva gira de La Voz Favorita va a ser muy especial. Ver y escuchar a todos mis fanáticos cantar todas mis canciones es una de las cosas más bonitas de esta carrera y me siento muy bendecido al saber que nuevamente tendré la oportunidad de hacerlo”, explicó a la organización Jay Wheeler, que con casi 30 millones de seguidores en redes sociales y más de 14.000 millones de reproducciones acumuladas es uno de los artistas puertorriqueños más influyentes de su generación.