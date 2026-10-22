De León defiende en Turespaña un modelo de crecimiento "sin masificar" y que genere valor ante los desafíos de las islas

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, asiste a la VI Convención Turespaña, celebrada en Zaragoza - CONSEJERÍA DE TURISMO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, ha participado este jueves en la VI Convención Turespaña, celebrada en Zaragoza, en la mesa redonda 'Destinos con identidad: estrategias autonómicas para ganar relevancia internacional', donde ha visibilizado los distintos desafíos turísticos que enfrentan las islas, que aspira a contar un modelo de crecimiento "sin masificar" y que genere más valor: "Los retos no son iguales en todas las islas".

"Mientras que en las capitalinas, Lanzarote y Fuerteventura deben centrarse en gestionar mejor los flujos y crecer en valor sin aumentar la presión sobre el territorio, en las islas verdes existe margen para apostar por un crecimiento turístico sostenible", ha advertido la consejera del Ejecutivo regional.

De León ha explicado que, "para Canarias, el principal desafío no es seguir creciendo en volumen, sino transformar el modelo turístico para que genere mayores beneficios para las islas sin incrementar la masificación y generando mayor valor".

"No se trata de seguir aumentando el número de turistas, sino de generar mayor riqueza, mejorar su distribución y garantizar que el crecimiento no suponga una mayor presión sobre el territorio. Todo ello a través del control de los flujos turísticos y la gestión de la oferta en destino", ha añadido.

La consejera ha subrayado la importancia de no anclarse en modelos del pasado, sino ser capaces de transformar un destino maduro que ya es referente global. En ese sentido ha apuntado que la estrategia regional se construye sobre tres grandes objetivos: "el bienestar de la ciudadanía, la preservación y regeneración del territorio y la competitividad y resiliencia de nuestra industria turística".

"Por eso estamos evolucionando hacia un modelo que mantenga nuestra fortaleza turística, pero que aumente el valor generado por cada visitante, es decir, que genere mayor gasto en destino, mejores experiencias, empleo de mayor calidad, más relación con otros sectores productivos y menor presión relativa sobre nuestros recursos e infraestructuras", ha manifestado la consejera.

Eso significa, ha añadido, trabajar para que una mayor parte de la actividad turística impulse la creación y consolidación de empresas, empleo y producción local. "Esto permite fortalecer actividades como la restauración, la cultura, el ocio, la movilidad y las experiencias en destino, aumentar la presencia de capital y proveedores canarios en la cadena de valor, y conseguir que la economía digital y los grandes intermediarios turísticos tengan también una mayor vinculación económica y fiscal con el territorio", ha asegurado.

EL VALOR AÑADIDO

De León ha aclarado que esta orientación hacia productos de mayor valor añadido no implica exclusión. "Esto no significa convertir Canarias en un destino únicamente de lujo ni sustituir nuestro mercado actual. Canarias debe seguir siendo un gran destino europeo, competitivo y accesible para una demanda muy diversa. Lo que buscamos es elevar la experiencia turística", ha aseverado.

Por ello ha advertido que "debemos también tener en mente el perjuicio que puede suponer el incremento de las tasas aéreas para la competitividad y conectividad del destino".

En relación con el trabajo que se está realizando para diversificar y profundizar en nuevos segmentos internacionales, la consejera ha destacado "la posición estratégica de Canarias como plataforma intercontinental" y ha detallado que Canarias aplica una doble dimensión. "Reforzamos la apuesta por nuevos mercados y, por otro, diversificamos las motivaciones por las que los turistas eligen Canarias. Ambas dimensiones son complementarias", ha añadido.

En ese sentido ha explicado que, si bien la prioridad sigue siendo mantener nuestra fortaleza en los mercados tradicionales consolidados, como son Reino Unido o Alemania, también se debe explorar las oportunidades que ofrece la apertura de conexiones directas con nuevos destinos. Ha detallado el caso de Canadá para la temporada de invierno 2026/27, con la que Canarias ha estrenado este mes de octubre conexiones desde Montreal hacia Tenerife Sur, a través de Air Canada, y desde Toronto a Gran Canaria, con Air Transat.

A través de cuatro rutas y seis frecuencias semanales, el turista canadiense permanece en Canarias una media de quince días frente a los nueve del conjunto de mercados. "Estamos hablando de un turista con poder adquisitivo elevado que muestra especialmente interés por nuestros paisajes, gastronomía y cultura", ha explicado la consejera.

Por otra parte, la segmentación a través de las motivaciones tractoras "es probablemente el cambio más importante de nuestra estrategia", ha señalado De León durante su intervención. Esta segmentación está dividida en cinco grandes bloques: sol y playa Plus, naturaleza, deportes, cultura y patrimonio y MICE. Dentro de esta segmentación sobresalen el segmento premium, el turismo deportivo y de entrenamiento o el turismo regenerativo.

"Una misma persona puede viajar una vez buscando playa, otra para practicar deporte y otra para descubrir naturaleza o cultura. Nuestra estrategia consiste en comprender esas motivaciones y ofrecer en cada momento una propuesta de valor específica", ha sostenido.

Durante la VI Convención Turespaña, en la que también estuvieron presentes el director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, Miguel Ángel Rodríguez; el consejero delegado de Gesprotur, Ignacio Solana, y el gerente de Turismo Islas Canarias, José Juan Lorenzo, se dieron cita más de 500 profesionales con el objetivo de analizar los desafíos del turismo o su transversalidad con otros sectores, además de reflexionar sobre el cambio de paradigma en el modelo turístico a través de la innovación y la digitalización o la estrategia global en Europa y en los mercados de larga distancia.