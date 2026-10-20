Un libro recuerda a los Rodríguez de la Sierra, familia republicana canaria durante la guerra civil y el franquismo

Presentación del libro 'Ahora pregunto, antes no' - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Presidencia del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, ha defendido este martes la importancia de preservar la memoria, "no como un gesto de nostalgia, sino como una herramienta de aprendizaje", en la presentación del libro 'Ahora pregunto, antes no. Una familia canaria en el torbellino de la Guerra Civil', obra de Rosalba Rodríguez de La Sierra Escobar y del historiador Sergio Millares Cantero, editado por el Gobierno de Canarias.

La obra reconstruye la memoria de los Rodríguez de la Sierra, una familia canaria cuya trayectoria quedó profundamente marcada por el golpe militar de 1936, la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista.

A través de varias generaciones, el libro entrelaza la historia familiar con algunos de los grandes acontecimientos políticos y sociales del siglo XX en España, Canarias, Europa y América Latina.

El eje central del relato es Luis Rodríguez de la Sierra Figueroa, abogado, escritor, masón, republicano y diputado del Frente Popular en 1936.

Figura destacada de la vida política y cultural de Tenerife, defendió posiciones reformistas y republicanas, así como postulados contrarios al caciquismo, y llegó a advertir públicamente de los movimientos conspirativos que precedieron al golpe de Estado.

Tras el inicio de la sublevación, fue detenido y encarcelado y, posteriormente, asesinado pero su cuerpo nunca llegó a ser recuperado, detalla el Gobierno canario en una nota.

Su destino simboliza la tragedia que alcanzó al conjunto de la familia.

Algunos de sus hijos permanecieron en Canarias, donde sufrieron represalias, pérdida de bienes, marginación social y persecución política y otros lograron huir, combatir en defensa de la República y emprender el camino del exilio.

Francia, Colombia, Cuba y otros países se convirtieron así en escenarios de una historia de supervivencia, desarraigo y reconstrucción personal.

Uno de los episodios que vertebran el libro es la salida de un grupo de republicanos desde La Rochelle tras la derrota de 1939 y su accidentada travesía hacia América.

Entre ellos se encontraba Hostilio Rodríguez de la Sierra, hijo de Luis y padre de la autora, que había combatido durante la Guerra Civil y finalmente pudo establecerse en Colombia, donde rehízo su vida y formó una familia.

Junto a su trayectoria, la obra recoge las singulares experiencias de sus hermanos, vinculadas a acontecimientos como la fuga de presos republicanos de Villa Cisneros, la Segunda Guerra Mundial, la Revolución cubana y diversos movimientos políticos latinoamericanos.

La obra se estructura en torno a tres grandes ámbitos: quienes permanecieron en Canarias, quienes partieron al exilio y quienes fueron asesinados.

INVESTIGACIÓN HISTÓRICA

No sigue, sin embargo, una cronología estricta, sino que avanza y retrocede en el tiempo siguiendo las experiencias de sus protagonistas y el propio funcionamiento de la memoria.

El libro combina el testimonio familiar y autobiográfico de la autora con la investigación histórica realizada junto a Sergio Millares.

Los recuerdos transmitidos oralmente de generación en generación se contrastan con documentos y otras fuentes históricas, de modo que la memoria íntima dialoga continuamente con la historia colectiva.

Más que la crónica de una sola familia, 'Ahora pregunto, antes no' ofrece una mirada a las consecuencias de la Guerra Civil, la represión y el exilio en varias generaciones de canarios.

La obra constituye también una reflexión sobre la necesidad de preguntar, investigar y recuperar historias silenciadas para impedir que desaparezcan de la memoria colectiva.

La edición, maquetación e impresión del libro están financiadas por el Gobierno de Canarias con fondos destinados a actuaciones en materia de memoria histórica.

"Recordar no significa reabrir heridas, sino evitar que el silencio o el olvido las conviertan en permanentes", ha afirmado la consejera, quien ha destacado que la memoria histórica debe ser un compromiso colectivo con la verdad, la justicia y la dignidad.

En esa línea apuntó que se necesitan "testimonios, documentos y experiencias como elementos fundamentales para construir una ciudadanía crítica y no cometer los mismos errores".

Nieves Lady Barreto estuvo acompañada por los autores y por el viceconsejero de Justicia, Cesáreo Rodríguez, desde cuyo departamento se impulsa la edición de publicaciones de Memoria que contribuyen a proteger y difundir estos testimonios familiares.