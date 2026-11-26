Un grupo de personas a bordo de un cayuco llegan a puerto escoltados por Salvamento Marítimo, a 23 de noviembre de 2026, en El Hierro, Canarias (España). - Europa Press Canarias - Europa Press

VALVERDE (EL HIERRO), 26 (EUROPA PRESS)

La isla de El Hierro ha recibido desde este miércoles, y hasta la madrugada de este jueves, siete cayucos con 632 migrantes a bordo. Cuatro de estas embarcaciones fueron interceptadas ayer, y el resto en las primeras horas de este jueves, según los últimos balances ofrecidos por Salvamento Marítimo.

El organismo estatal interceptó hasta las 17.30 horas de este miércoles un total de tres embarcaciones irregulares próximas a la isla de El Hierro, con 88, 102 y 65 personas migrantes, respectivamente.

Más tarde, a las 18.17 horas, desembarcó en La Restinga la cuarta embarcación del día, con 188 personas, entre ellas 174 hombres, 12 mujeres y 2 menores.

MADRUGADA DEL JUEVES

A medianoche, la salvamar Navia acompañó al primer cayuco arribado a la isla este jueves y que fue localizado navegando a 3 millas al sur de La Restinga, desembarcando en la isla un total de 49 personas migrantes.

Más tarde, sobre las 02.45 horas, llegaron al puerto de La Restinga otras dos embarcaciones que fueron detectadas navegando a unas 65 millas por el helicóptero Helimer 204, con 31 y 109 personas migrantes a bordo, respectivamente.

Mientras el primero de los dos cayucos arribó a la isla por sus propios medios, el segundo fue auxiliado por la Guardamar Calíope y, más tarde, por la Salvamar Navia, que los acompañó a puerto.