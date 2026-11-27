Terremotos localizados en la isla de El Hierro - INVOLCAN

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Red Sísmica Canaria, operada por el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), ha detectado y localizado 8 terremotos de baja magnitud en la isla de El Hierro en la mañana de este viernes entre las 01.13 y las 02.22 horas.

Los hipocentros se sitúan en la zona central de la isla, a una profundidad aproximada de 35 kilómetros y el terremoto de mayor magnitud alcanzó un valor de 2 en la Escala de Richter.

Involcan señala que estos terremotos recientes se enmarcan en la actividad sísmica normal de la isla.