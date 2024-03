Lope Afonso no ve con "vértigo" los 6,5 millones de turistas en Tenerife y afea que se ponga al sector "en la diana"

El vicepresidente del Cabildo respeta la manifestación pero pide un análisis "sosegado y reflexivo" sobre los problemas de la isla



SANTA CRUZ DE TENERIFE, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, ha dicho este miércoles que no hay "vértigo" ante el récord de turistas registrado el año pasado en la isla con 6,5 millones dado que hay experiencia en "convivir" con ellos.

Asimismo, en una rueda de prensa convocada para informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno, ha lamentado que se ponga al turismo "en la diana" con una manifestación ciudadana prevista para el próximo 20 de abril y dentro de una "coctelera" de todos los problemas que afectan a la isla.

Afonso ha reconocido, por ejemplo, que hay problemas de "movilidad" que desde el Cabildo conocen "perfectamente", pero ve "injusto" que se culpe de todo al turismo, principal motor de la economía y generador de riqueza en la isla.

El vicepresidente ha pedido un "análisis sosegado y reflexivo" ante el "éxito" del turismo, que ha superado el parón de la pandemia y ahora parece que se erige en un sector que hay que "rechazar" pues con el problema de falta de vivienda, por ejemplo, entiende que el principal factor es la "contracción" del parque público en un momento de fuerte demanda.

"No se ha acertado en años anteriores con las políticas de vivienda pública, que no han colocado vivienda suficiente en el mercado para contribuir a que no tensionaran los precios, lo que supone por otra parte el incremento de la actividad turística vacacional", ha señalado.

A este respecto ha criticado también el ordenamiento jurídico actual ya que, desde su perspectiva, "no da seguridad jurídica" a los propietarios para recuperar el inmueble de ahí que opten por el modelo vacacional, con "garantías de retorno" e incluso más rentabilidad.

Ha dicho que el análisis "tiene que ir segmentado a cada circunstancia".

Con la escasez de agua, por ejemplo, entiende que el problema "no viene de la mano del consumo turístico", que es "menor" que en otras ocasiones porque hay menos camas turísticas en el mercado desde la pandemia.

LA ESCASEZ DE AGUA NO ES CULPA DE LOS HOTELES

"El consumo no se ha incrementado ahí. El problema es, esencialmente, de sequía continua", ha señalado, remarcando que muchos hoteles tienen desaladoras propias y hacen políticas de empresa que abogan por el consumo responsable de agua.

Ha insistido en no tomar "conclusiones precipitadas" pues el problema del agua en la isla se debe a la sequía y a las fugas en las redes municipales, de ahí que se haya declarado la emergencia hídrica para planificar actuaciones ante la previsión de un verano "muy complicado".

No obstante, el vicepresidente ha mostrado su "respeto" a los convocantes de las movilizaciones --más de una decena de colectivos ecologistas--, sin obviar que muchas fuerzas políticas que no obtuvieron representación en las instituciones están "detrás" de algunas de estas iniciativas.

Desde el punto de vista promocional ha asumido cierta "preocupación" con una manifestación de este tipo "porque influye en la imagen y en la reputación del destino", especialmente cuando la isla está orientando a un perfil de cliente gire "de más gasto en destino, de más calidad y de más exigencia de políticas responsables".

Así, ha señalado que es conveniente "contrarrestar" el efecto que tiene en algunos medios de comunicación extranjeros pero "con información veraz" y una campaña que pueda "concienciar" de la aportación social que tiene el turismo para Canarias como "principal factor de cohesión social" que ha tenido y que seguirá teniendo.

Afonso ha admitido también que a muchos destinos competidores les interesa que Tenerife "tenga problemas de reputación" por lo que en el Cabildo no son "tan ingenuos" como para pensar que muchas de las informaciones vinculadas a la manifestación "se publican por mero interés periodístico, sino porque también hay otros intereses en el juego".