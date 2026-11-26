Archivo - El vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, en un pleno del Cabildo - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso (PP), ha dicho este jueves que el ministro de Política Territorial "no pinta nada" en el Gobierno central y queda reducido al papel de "bailar" en los mítines junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno ha señalado que no ha servido de "nada" que tenga el mando único de la inmigración ya que no se han resuelto los problemas del archipiélago.

En esa línea ha insistido en la "nula intervención" de Pedro Sánchez "para defender a Canarias frente a la saturación migratoria, a las vidas que se pierden en el camino y a las situaciones exhaustas que están sufriendo los profesionales que atienden a los que llegan".