Luzardo dice que aceptó la candidatura del PP a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria por la ciudad y el partido

Publicado 11/04/2019 10:53:47 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, Pepa Luzardo, ha admitido que aceptó la candidatura del partido para la Alcaldía de la capital grancanaria, tras la renuncia de María de la Salud Gil, por la ciudad y por el partido.

Luzardo ha sido requerida por el partido el pasado martes y ayer fue presentada como candidata del PP a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria oficialmente. Ella misma ha admitido que al conocer los hechos se quedó sorprendida y después decidió asumir este contratiempo porque no le podía decir que "no" ni a la ciudad ni al partido.

"La verdad que no lo pensé mucho, si lo hubiese pensado, hubiese salido corriendo, diciendo yo me quedo en el Parlamento, cómoda(...). No pensé en mí", apostilló en declaraciones a la cadena Ser recogidas por Europa Press para agregar que cuando la llamaron, pensó que era para ir a la lista del Parlamento, "no intuí que había problemas de ese tipo".

Además Luzardo ha subrayado que Ángel Sabroso tiene que ser su "mano derecha" porque es de "casa, es el que conoce perfectamente el Ayuntamiento de arriba a abajo, es un valor", al tiempo que agregó que prevé contar "prácticamente con todo el equipo" actual.

Asimismo, afirmó que tampoco va a hacer "ninguna improvisación" en lo que se refiere al programa electoral previsto, ya que ha sido un trabajo del equipo municipal del PP. En este sentido, manifestó que Salud Gil "ha hecho un buen trabajo" y prevé tener una reunión con ella.

Cuestionada por si piensa hacer doblete, aseguró que no porque ya lo hizo una vez y, dijo, "no era vida", para añadir que además Las Palmas de Gran Canaria merece su "dedicación absoluta", ya sea como alcaldesa o en la oposición.

Luzardo, al ser cuestionada por las encuestas, afirmó que es su "motivo de lucha", ya que actualmente hay "un 42 por ciento que no sabe lo que va a votar", por lo que quiere "conseguir ilusionar".