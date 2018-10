Máñez tacha de "irresponsabilidad" decir que el SIVE no funciona en Canarias y recuerda que no es solo un radar

Publicado 16/10/2018 10:32:41 CET

La delegada del Gobierno en Canarias, Elena Máñez, ha tachado de "irresponsabilidad" desde algunas las instituciones de las islas se diga que el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) no funciona y ha recordado que no se trata solamente de un radar, sino de todo un dispositivo que trabaja también en origen.

En una entrevista concedida al programa 'Nada que ver' que dirige José Luis Martín en '7.7 Radio' y recogida por Europa Press, ha añadido que pese a esta diferencia no cree que exista un problema de diálogo con el Gobierno de Canarias.

"No creo que haya un problema de diálogo porque he estado desde el minuto uno a plena disposición del Ejecutivo regional. Los menores extranjeros no acompañados son responsabilidad de la Comunidad Autónoma y de los cabildos. Pasa en Andalucía, que tienen 5.000 menores, pasa en Ceuta y pasa en Melilla", dijo.

Máñez ha apuntado que el Gobierno de España lleva meses trabajando para que las distintas comunidades autónomas, desde la solidaridad territorial, asuman un reparto de los menores, recordando que en este año han sido 11.000 los menores que han llegado a las costas y fronteras españolas.

Para este reparto, la delegada ha agregado que hay una dotación de 40 millones de euros para apoyar a las comunidades receptoras de estos menores y a aquellas que los acojan.

EL SIVE "NO ES SOLAMENTE UN RADAR"

Cuestionada sobre el SIVE y el estado en el que se encuentra, ha insistido en que "no es solamente un radar". "Focalizamos la atención --dijo-- en los radares pero es todo un dispositivo --tanto en origen como en destino-- para detectar la salida de pateras y localizar aquellas que ya están en el mar para poder salvar vidas".

De esta manera, reiteró que el SIVE "no es solo un radar, sino todo un dispositivo" e hizo especial hincapié en que decir que no funciona es "una auténtica irresponsabilidad".

"Una cosa es que haya un radar que no se ha podido poner operativo por circunstancias de los herederos de donde de iba a ubicar y otra cosa es cuestionar todo un sistema que no solamente está destinado a trabajar para la gestión de las fronteras en la emigración, sino que también es un instrumento muy importante en la lucha contra el narcotráfico", ha aseverado.

Aquí, Máñez ha observado que si el SIVE no funcionase seguramente se estarían viendo las "terribles" imágenes que se vivieron en Canarias en 2006. "La prueba de que el SIVE funciona es que no estamos viviendo la crisis de cayucos como la que vivimos en esos años. Eso no significa que no puedan llegar pateras, como están llegando también al Estrecho. La presión de las mafias se ha desviado hacia las costas españoles", ha concluido.