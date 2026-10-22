Marta Hazas y Javier Veiga reivindican la comedia como "el mejor vehículo" para contar historias

La actriz Marta Hazas, el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, y el actor Javier Veiga, en la presentación de la obra 'Un matrimonio sin filtros' - AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA

LA LAGUNA (TENERIFE), 22 (EUROPA PRESS)

Los actores Marta Hazas y Javier Veiga, que representan estos días en el Teatro Leal la obra 'Un matrimonio sin filtros', han defendido este jueves el valor de la comedia como "el mejor vehículo" para hacer llegar al público los mensajes que quieren contar.

Ambos actores han comparecido este jueves ante los medios de comunicación junto al alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, para contar los pormenores de una función que ya supera las 160 representaciones en todo el país, y que llega por primera vez a Canarias donde, además de en La Laguna, podrá verse este viernes en Vecindario y el domingo en el Auditorio de la Peña, en El Hierro.

El alcalde destacó la extraordinaria acogida de la obra, que agotó sus entradas días antes del estreno.

"La respuesta del público nos demuestra que la apuesta por traer producciones de primer nivel a nuestro escenario es el camino correcto. No solo apostamos por el talento local, sino también traer magníficas obras de ámbito nacional que sitúen a nuestro teatro en la agenda cultural de todo el país", indicó.

Marta Hazas y Javier Veiga (que también firma el texto) son matrimonio en la vida real e interpretan en la ficción a un matrimonio en trámites de separación que se enfrenta por la propiedad de la vivienda en la que viven.

La adicción al móvil, a las pantallas y a las redes sociales es otro de los puntos importantes de este espectáculo que lleva más de un año en cartel y que la próxima temporada conocerá nuevas versiones en varios países de Hispanoamérica.

Los intérpretes mostraron su satisfacción por "poder trabajar en este teatro tan bonito" y comprobar "lo bien que funciona esta obra y lo bien que viaja el humor", comentó Hazas, ante la acogida del espectáculo por parte del público lagunero.

"El primer objetivo cuando hago una comedia es que la gente se ría siempre, si no, no es una comedia", aseguró Javier Veiga, que destacó que en este caso se puede "comprobar" en la función. "Cada día está ese nervio, hasta que empiezan las primeras carcajadas, y eso es muy bonito en cada función", apuntó.

El también dramaturgo explicó que "este es un espectáculo que habla de muchas cosas, de una relación que se está rompiendo, del desamor, y es muy bonito que la gente recibe esta historia y luego viene y dice 'me he reído mucho, pero oye', porque yo soy de meter el dedo en el ojo, de hacer a la gente pasar un rato".

SALIR DEL TEATRO "CON EL CORAZÓN LLENO"

Veiga comentó que no pretende dar "ninguna lección, cada uno que saque las conclusiones que quiera, pero que por lo menos dé para una bonita conversación y para salir del teatro con el corazón lleno", aparte de haberse "reído mucho".

Sobre el papel que juega la tecnología en la función, Marta Hazas considera que "el teléfono móvil es un tercero en discordia dentro de las relaciones, ya sean familiares, de pareja, con amigos, es algo que está muy de actualidad, el tiempo que se dedica a no levantar la cabeza de los móviles y cómo afecta eso a las relaciones personales, en un mundo en el que parece que se está hipercomunicados y es cuando más incomunicación existe entre nosotros".

Veiga cree que "es difícil" saber cual es la clave del éxito de esta obra y en este caso cree que es "hablar de un tema tan universal como las relaciones de pareja, y contado por una pareja real", algo que puede generar un "morbo" adicional.

"Y luego, yo creo que lo que funciona, evidentemente, sobre todo es porque la gente se ríe durante hora y media, pero también sale del espectáculo como reconfortada, a pesar de que se habla de una historia de una ruptura", señaló.