Martín minusvalora los contactos con Navarro y avanza que el Cabildo de Tenerife se personará en el 'caso Mediador'

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, ha minusvalorado este miércoles los contactos mantenidos con el empresario Antonio Navarro --presente en el Salón de Plenos-- y ha vuelto a negar la implicación de la corporación en el 'caso Mediador'.

En un pleno extraordinario de más de dos horas de duración ha señalado que la corporación se personará en la causa si jurídicamente es posible y se ha preguntado "donde está la trama" en el Cabildo si no hay nadie investigado --aunque sí hay una pieza separada abierta--.

En un momento de la sesión, tensa por momentos, Martín ha tenido un careo cuando Navarro Tacoronte intentó intervenir. "Esto no es un circo, no puede intervenir, si no sale fuera", le ha espetado al mediador.

