Más de 100 de establecimientos de Canarias se unen a la app contra el desperdicio de alimentos Too Good To Go

Archivo - Alimentacion.- La app contra el desperdicio alimentario Too Good To Go cierra 2020 con 2 millones de comidas salvadas en España - JOSEMA MORENO - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar establecimientos de las islas de Gran Canaria y Tenerife se han unido a la app Too Good To Go contra el desperdicio de alimentos, iniciativa que permite a los usuarios salvar el excedente de comida diario de diferentes comercios a precio reducido.

Así lo ha informado la empresa 'BCorp' --que desempeña un trabajo social y ambiental-- en un comunicado en el que agrega que aunque por el momento está solo en las islas capitalinas, 85 en Gran Canaria y 20 en Tenerife, en poco tiempo prevén llegar al resto de islas.

Entre los comercios que se han sumado están los hipermercados de Alcampo y Carrefour, algunos hoteles Meliá, Decathlon, Dunkin, entre otros muchos pequeños comercios como panaderías, fruterías o tiendas de comida para llevar.

Bajo el lema #LaComidaNoSeTira, la app llegó a España en septiembre de 2018 y ya se han unido a la iniciativa más de 13.000 establecimientos de todo el país en los que se han salvado más de 5,3 millones de packs de comida, lo que equivale a haber evitado el desperdicio de más de 5.300 toneladas de alimentos.

Cada año, más de un tercio de toda la comida producida a nivel mundial se desperdicia. Solo en España, se calcula que la cifra de desperdicio es casi de 8 millones de toneladas anuales, lo que supone que en nuestro país se desperdician 250 kgs de comida cada segundo.

'Too Good To Go' es una aplicación para móviles en la que restaurantes, hoteles, supermercados, fruterías, panaderías, entre otros comercios venden packs con su excedente diario de comida que los usuarios pueden salvar a precios muy reducidos para evitar su desperdicio.

CONSECUENCIAS DE TIRAR LA COMIDA

La directora de la app para España y Portugal, Madalena Rugeroni, ha explicado que hay que ser conscientes de que tirar comida tiene unas consecuencias sociales y económicas, pero también medioambientales.

"No solo por el desaprovechamiento de recursos sino porque el despilfarro de comida es responsable del 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Por ello, los expertos han señalado que combatir el desperdicio de alimentos es la solución más eficaz para combatir el cambio climático", comentó.

En cuanto al funcionamieinto de la aplicación, que es gratuita, está disponible en iOS y Android, nada más entrar, el usuario ve los comercios que tiene a su alrededor con packs disponibles para salvar.

SIEMPRE SON PRODUCTOS FRESCOS Y EN BUEN ESTADO

El contenido de estos packs siempre es sorpresa porque cada día varía dependiendo del excedente que tenga el establecimiento. "Siempre son productos frescos y de calidad que están en buen estado y que simplemente no fueron vendidos a lo largo de la jornada y de otra forma habrían sido desperdiciados", comenta la responsable", expuso Rugeroni.

Finalmente, el precio de estos paquetes oscila en su mayoría entre los 2 y 5 euros --un tercio del valor original en tienda-- y para salvarlos solo hay que elegir el favorito, pagar a través de la app e ir a recogerlo al establecimiento a la hora establecida.