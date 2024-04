Más de 200 jóvenes de Bilbao aprenden cómo prevenir un ahogamiento de la mano de 'Canarias, 1500 Km de Costa'

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro Municipal del Distrito de San Ignazio de Bilbao ha acogido cuatro charlas de concienciación, divididas en dos sesiones, para la prevención de accidentes acuáticos impartida por Sebastián Quintana, presidente de la asociación 'Canarias, 1500 Km de Costa', en la que más de 200 jóvenes y equipo docente del Colegio Intxixu Ikastola y del IES San Inazio Bhi aprendieron las claves para evitar situaciones de riesgo en el agua.

Los jóvenes, que se mostraron impresionados al conocer los datos de mortalidad por sumersión en todo el país, se iniciaron en la cultura de la prevención y la seguridad acuática, al tiempo que compartieron sus propias experiencias de riesgo en playas y piscinas. Eneko, estudiante de Primaria, destacó la corriente de retorno: "No sabía ni que existía. Ahora, si me veo inmerso en ella, sabré qué hacer".

"Una vez me llevé un gran susto en una piscina. Una persona que no conocía se me tiró encima por accidente y estuve unos instantes sin poder respirar", cuenta la jóven Larraitz, estudiante de ESO.

Por su parte, Sebastián Quintana insistió en que hay tener capacidad de observación: "Ante una circunstancia de peligro, puede significar la diferencia entre la vida y la muerte". El periodista constató que cada año mueren ahogadas un millón y medio de personas y que el 80% de estos accidentes se producen por imprudencias, ya sea por desconocimiento o inconsciencia". "La única herramienta eficaz ante este problema de salud pública, es la educación", concluyó.

Esta acción, impulsada por la Asociación canaria para prevenir ahogamientos, está patrocinada por el Cabildo de Gran Canaria, con la colaboración de las concejalías de Turismo y Ciudad de Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología.