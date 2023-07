Más de 51.500 personas presencian los conciertos de la Sinfónica de Tenerife esta temporada

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sinfónica de Tenerife ha finalizado la temporada 2022-2023 con sesenta y seis actuaciones, donde reunió a 51.547 espectadores. Este periodo arrancó en septiembre con el concierto incluido en las fiestas del Cristo de La Laguna y finalizó este mes de julio con los dos programas de una nueva edición del Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife (Fimucité). Además de sus citas en el Auditorio de Tenerife, la orquesta ha ofrecido su repertorio en las islas de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, y en los municipios de La Laguna, El Rosario, Güímar, Icod de los Vinos, Los Silos, La Orotava y Adeje.

Los dieciocho programas de abono contaron con 10.481 espectadores, siendo el más numeroso Chaikovski y el piano, que tuvo lugar el 2 de junio y contó con la dirección de Felix Mildenberger y el pianista Sandro Gegechkori. El segundo concierto de temporada que registró más seguidores en el Auditorio fue Romanticismo clásico, celebrado el 28 de octubre, que contó con la participación del director honorario de la Sinfónica de Tenerife, Víctor Pablo Pérez, y la violinista Alexandra Conunova. A esta cita acudieron 794 espectadores, uno más que la tercera propuesta con mejor respuesta de público, que se produjo el 2 de diciembre con la presencia de la directora Catherine Larsen-Maguire y el violonchelista Edgar Moreau.

La propuesta de la Sinfónica de Tenerife para centros educativos y familias durante la temporada finalizada llegó a 8.115 espectadores en los catorce conciertos que se ofrecieron en el Auditorio de Tenerife. El pájaro de fuego, con 3.517 personas, fue el espectáculo más solicitado, seguido de Cuadros de una exposición (3.073) y Al son de Cervantes, con 1.525.

Esta temporada, la orquesta continuó con sus visitas a diversos centros sociosanitarios, en colaboración con el Instituto de Atención Social y Sociosanitario (IASS) del Cabildo de Tenerife, y acudió a los municipios de La Laguna, Güímar e Icod de los Vinos para ofrecer su programa Música Abierta, además de la presencia en en Centro Penitenciario Tenerife II, en El Rosario.

Además de esta acción, la presencia de la Sinfónica fuera del Auditorio de Tenerife comenzó en septiembre con motivo de las fiestas del Cristo de La Laguna, continuó en el concierto de Navidad organizado por la Autoridad Portuaria y, ya en 2023, la orquesta visitó Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria, dentro de una nueva edición del Festival Internacional de Música de Canarias.

Otras actuaciones de la Sinfónica fuera del municipio de Santa Cruz tuvieron lugar con tres conciertos extraordinarios, celebrados en la Catedral de La Laguna, la iglesia San Agustín de La Orotava -dentro del Festival de Música de Cámara- y el Auditorio de Adeje, donde actuó por primera vez en el recién estrenado recinto cultural del municipio sureño.

La Sinfónica participó en una nueva temporada de Ópera de Tenerife, donde se encargó de poner la música en 15 funciones: tres de Fuenteovejuna, tres de Un ballo in maschera, tres de Der Zwerg, tres de The little sweep, dos de Tannhauser y la gala Nancy Fabiola y sus invitados. Un total de 12.708 espesctadores escucharon a la orquesta en estas propuestas líricas.

El Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife (Fimucité) tuvo dos ediciones durante la temporada. La primera de ellas tuvo lugar en septiembre, con el programa Ciberpunk Remasterd I, mientras que la segunda fue en este mes de julio con dos conciertos: Excelsior y Dioses y detectives.

La Sinfónica participó en otro concierto, denominado Love, love, love, que reunió en el Auditorio de Tenerife a 1.413 espectadores. La propuesta, en la que intervinieron Ramón Gener y José Corbacho, consistía en un recorrido por las más reconocidas obras de música clásica y los hits más importantes de la música moderna, donde tuvieron cabida temas de Bach, Mozart, Beethoven, pero también de Elvis Presley, Amy Winehouse, Bruce Springsteen, The Beatles, Maddona o Elton John.

La temporada 2023-2024 de la Sinfónica de Tenerife arranca el próximo mes de septiembre y ya están a la venta los abonos y entradas para asistir a los diecinueve conciertos en el Auditorio de Tenerife. El público general puede adquirir las diferentes modalidades -temporada completa o abono otoño-invierno para los diez primeros programas- y también están disponibles las entradas sueltas para cada concierto.

Para más información relacionada con la compra de abonos o entradas se puede acceder a las páginas web www.sinfonicadetenerife.es o www.auditoriodetenerife.com. También en el número de teléfono 902 317 327 o en la taquilla del Auditorio de Tenerife; en ambos casos de lunes a viernes de 10.00 a 17.00 horas y sábados de 10.00 a 14.00 horas, excepto festivos. La taquilla no estará operativa durante el mes de agosto.