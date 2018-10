Maspalomas Music Festival celebra su segunda edición mezclando el talento local con el internacional

Publicado 31/08/2018 16:00:00 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Maspalomas Music Festival celebrará su segunda edición este viernes con un pistoletazo de salida en el que subirán al escenario los primeros artistas locales, nacionales e internacionales.

En esta nueva edición, el festival ha crecido y evolucionado, apostando por integrar el talento local con el internacional, una oferta gastronómica sorprendente y un cartel con nombre de mujer, en el que las artistas han tomado la delantera en el único festival de la isla que presenta igualdad real en su propuesta musical.

Además, el evento se consolida en el calendario como un espectáculo gratuito, al aire libre y sin entrada en el parque Urbano del Sur, un espacio de más de 6.200 metros cuadrados con un anfiteatro con aforo para 4.500 personas.

El alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, ha celebrado la apertura de esta segunda edición, "donde el entorno, el día y un abanico de grandes artistas" conforman "la mejor opción para cerrar el verano en Maspalomas". Este evento, "ha sido creado para disfrutarlo y se consolida como la mejor oferta gratuita para darle el broche al mes de agosto".

ATERRIZA EL FUNK COMO PROPUESTA MUSICAL

Por su parte, entre las novedades de esta edición está el aterrizaje del funk como propuesta musical, que promete establecer una fiesta de música y movimiento en el Parque Urbano del Sur, preparado para recibir a varios miles personas.

También crece la oferta gastronómica con recetas del otro lado del Atlántico, con sorpresas culinarias para todos los gustos y desde varios rincones del planeta, que completan el viaje musical que pretende el Maspalomas Music Festival.

El evento reafirma en esta segunda convocatoria su apoyo a la igualdad sobre el escenario, con un cartel equilibrado entre hombres y mujeres y que se consolida como uno de los pocos festivales canarios que cuenta con mujeres como cabezas de cartel.

SARITAH, FLAVIA COELHO Y SHIRLEY DAVIS

La propuesta internacional del Maspalomas Music Festival da fuerza a la voz de la australiana Saritah, la brasileña Flavia Coelho y la inglesa Shirley Davis, que ha aterrizado esta mañana en la isla para su prueba de sonido previo al concierto de esta noche.

Shirley Davis ha aterrizado en Gran Canaria anunciando "nuevas sorpresas" ya que "estrenamos vestuario". Además, se ha mostrado "agradecida" por poder "representar al soul en este festival" con su nuevo álbum que "tenemos la suerte de poder presentar en el Maspalomas music festival".

En la jornada inaugural, la banda grancanaria Banadú romperá el hielo en el Parque Urbano del Sur, que a partir de las 18 horas abrirá sus puertas a un fin de semana en el que una decena de bandas pondrán el ritmo. El new soul de los canarios encenderá la mecha para una jornada completa de música, que heredará en el escenario el grupo gallego de rock and roll de The Soul Jacket.

Mientras, el cierre de la primera jornada de artistas corre de la mano de la cálida voz de la británica Shirley Davis, que pondrá el broche con una propuesta sólida de soul y R&B junto a The Silverbacks.

INTERNACIONAL Y LOCAL SE DAN LA MANO

Esta nueva edición, el Maspalomas Music Festival le ha dado una vuelta de tuerca más al evento, que en esta ocasión busca mezclar en el escenario el talento de las islas y de fuera.

Como una amalgama que sirva de impulso a la música del archipiélago y de la mano del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, el cartel del Maspalomas Music Festival 2018 reúne en un mismo cartel a varios grupos grancanarios y del municipio, representados por los capitalinos Banadú, los de Vecindario Burning Yama y los artistas residentes Yey&Dey y Gox.

LA EDICIÓN ENCIENDE MOTORES ESTE VIERNES

La edición que enciende motores en la tarde de hoy ha consolidado en firme el rock and roll clásico del Mississippi, que aunque venido de la comunidad gallega, entre Vigo y Nigrán, suena muy americano. The Soul Jachet, bajo el micrófono que lidera Toño López, presenta a partir de las 21.30 horas nuevos temas de su próximo trabajo 'Plastic Jail', con cadencia rythm & blues, sonidos negros y una madurez musical llena de matices que traslada en un viaje sonoro a la década de los 70.

El vocalista de The Soul Jacket, Toño López, ha anunciado que esta noche presentará "mucho ritmo del nuevo trabajo 'Plastic jail' en lo que "será un viaje al universo de la banda", que se ha declarado "encantada de estar en la isla por primera vez y de poner ritmo a Gran Canaria con lo mejor del rock de siempre con un estilo muy nuestro".

Por último, una de las novedades de esta edición es el aterrizaje del funk más festivo y enérgico, que llega como un huracán de la mano del trío granadino Los300. Su nuevo trabajo, 'Jack, the fighting kangaroo' promete arrasar como una gran fiesta de loops orgánicos, donde capa sobre capa, los tres de Granada se convierten en varios cientos de músicos en el ring.