Mato (PP) destaca que la Asamblea EuroLat situará a Canarias "en el centro del diálogo" entre Europa y América Latina

El eurodiputado del Partido Popular y presidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat), Gabriel Mato - CEDIDO POR PP

SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado del PP y presidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, Gabriel Mato, ha destacado que la celebración de la XVII Sesión Plenaria Ordinaria de la Asamblea EuroLat que tendrá lugar del 27 al 29 de octubre en el Parlamento de Canarias sitúa a las islas "en el centro del diálogo" entre Europa y América Latina.

En un comunicado, el popular ha explicado que se trata de una cita que reunirá a cerca de 200 representantes europeos y latinoamericanos, coincidiendo con el vigésimo aniversario de su creación.

"Canarias tiene mucho que aportar a esta relación. Somos parte de Europa y mantenemos lazos humanos y culturales profundos con América Latina, por lo que acoger EuroLat es una oportunidad para hacer valer esa experiencia y contribuir a que ambas regiones estén más cerca", señaló Mato, que compartirá la copresidencia con Daniel Caggiani, presidente del componente latinoamericano.

Además, el eurodiputado incidió en que la importancia de esta cita va más allá de su dimensión institucional. "En muchas familias canarias, América Latina forma parte de su propia historia. Por eso, celebrar aquí esta asamblea tiene un significado especial, al conectar el trabajo parlamentario con una relación que en las islas conocemos y vivimos de cerca", afirmó.

De igual modo, comentó que en un contexto de incertidumbre internacional, se necesitan mantener abiertos los espacios de diálogo y trabajar juntos en los problemas que se comparten.

Por su parte, el programa de actividad para el martes 27 se centrará en las reuniones de las cuatro comisiones permanentes. Estas abordarán los asuntos políticos, la seguridad y los derechos humanos; la economía, las finanzas y el comercio; el desarrollo sostenible, el medio ambiente, la energía, la investigación y la tecnología; y los asuntos sociales, la juventud, la infancia, la educación y la cultura.

La sesión solemne de apertura tendrá lugar el miércoles 28, a las 09.30 horas, en el salón de plenos del Parlamento de Canarias. Tras las palabras de bienvenida de la presidenta de la Cámara, Astrid Pérez, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, pronunciará el discurso inaugural.

La sesión contará también con las intervenciones mediante mensajes en vídeo de la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y del secretario general de la Secretaría General Iberoamericana, Andrés Allamand, así como con los discursos de los copresidentes de EuroLat, Daniel Caggiani y Gabriel Mato.

Durante esa jornada se celebrarán también la reunión de la Mesa Directiva, el Foro Euro-Latinoamericano de Mujeres, el grupo de trabajo sobre seguridad, terrorismo, amenazas híbridas y lucha contra la delincuencia organizada y nuevas formas de criminalidad, así como los encuentros con la sociedad civil.

Ya el jueves 29 comenzará con una sesión solemne por el vigésimo aniversario de EuroLat, con participación de antiguos copresidentes. A continuación, el pleno abordará los resultados de las reuniones de las comisiones y del grupo de trabajo, del foro de mujeres y de los encuentros con la sociedad civil, antes de las votaciones previstas.