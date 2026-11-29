ARUCAS (GRAN CANARIA), 29 (EUROPA PRESS)
El ministro de Política Territorial y Administración Pública, Ángel Víctor Torres, ha pedido que este domingo sea una "jornada deportiva" y "pacífica" en la que cada ciudadano vote lo que entienda "mejor".
"Yo lo que pido es que sea una jornada deportiva, una jornada pacífica; cada persona que vote acorde a lo que entiende que es lo mejor", defendió el que fuera presidente del Gobierno de Canarias después de depositar su voto.
Torres sostuvo que España es "una democracia sentada", así como un país "consolidado y firme". "Votar para mí siempre es un acto festivo", dijo el líder regional del PSOE, quien espera una "grandísima, buenísima movilización".
"Ojalá sea la de mayor movilización, creo que es importante que vayamos cada cada vez que se nos cita a poder votar y por tanto es lo que pido en el día de hoy", agregó.
Por último, concluyó que esta será para él una "jornada familiar", "lógicamente de seguimiento y compareceremos esta noche", en la que siente "una cosita aquí en la barriga", como "siempre".