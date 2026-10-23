MIR España insta a investigar irregularidades en el trabajo de los médicos residentes en la huelga de Canarias

Archivo - Concentración de médicos en huelga ante la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife - EUROPA PRESS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación MIR España ha remitido un escrito a unidades docentes y gerencias de hospitales canarios para que se investiguen posibles irregularidades sobre las funciones que recaen en los médicos residentes durante la huelga autonómica.

En un comunicado detalla que tienen constancia de que se está utilizando a los médicos residentes que están de guardia para otras funciones o suplir la carencia de especialistas o déficit de plantilla.

Así, apunta que el médico residente tiene que tener una "responsabilidad progresiva y supervisión adecuada" en los hospitales y no puede acabar como solución para resolver "problemas estructurales".

La asociación apunta que el médico residente tiene una doble función "laboral y formativa" y avisa de que "preocupa especialmente" que el residente asuma competencias y responsabilidades que no le corresponden.

En esa línea insiste en que la "flexibilidad" inherente a la organización de una guardia no puede servir para cubrir necesidades estructurales y por ello solicitan a las unidades docentes que garanticen la supervisión de la adecuada carga laboral de los médicos residentes.

MIR España se reserva la posibilidad de trasladar estos hechos a las administraciones que correspondan y entiende que una correcta supervisión de la labor de los residentes también es una garantía "para la seguridad del paciente, la calidad asistencial y la protección jurídica tanto del residente como de los profesionales responsables de su supervisión".