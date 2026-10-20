Una mujer herida moderada al salirse de la vía y caer hacia un barranco en Valverde (El Hierro)

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VALVERDE (EL HIERRO), 20 (EUROPA PRESS)

Una mujer ha resultado herida de carácter moderado al salirse de la vía y precipitarse hacia un barranco en la calle Barlovento de Valverde, en la isla de El Hierro, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El accidente se ha producido a las 23.38 horas y hasta la zona se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que valoró y atendió a la afectada en el lugar, que en el momento de la asistencia presentaba diversas contusiones de pronóstico moderado.

En el lugar de los hechos también se personaron efectivos del Grupo de Intervención de Emergencias de El Hierro, así como agentes de la Guardia Civil que instruyeron el atestado correspondiente.