Una mujer herida moderada al salirse de la vía y caer de un cuatriciclo a su paso por Guía de Isora (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, de 56 años, ha resultado herida de carácter moderado al salirse de la vía y caer en altura de un cuatriciclo en la carretera TF-38, en el kilómetro 28, a su paso por el municipio de Guía de Isora (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El accidente se ha producido en la tarde de este miércoles y hasta la zona se trasladó personal del Consorcio de Bomberos de Tenerife, que accedieron hasta la persona afectada, colaboraron en la primera asistencia y evacuaron hasta el vehículo sanitario a la mujer.

Seguidamente el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) comprobó que la mujer presentaba diversas contusiones de pronóstico moderado, por lo que fue trasladada en ambulancia al Hospital del Sur.

En el lugar del accidente también se personaron efectivos del Servicio de Carreteras, que colaboraron con los recursos intervinientes, al igual que agentes de la Policía Local, mientras que la Guardia Civil instruyeron el atestado.